El sueño del hincha: Messi le firmó el tatuaje a un fanático en San Juan

Franco Argañaraz es un enfermo del astro rosarino y de la Albiceleste. Este martes el hincha pudo cumplir uno de sus grandes sueños: que Lionel Messi le firme su tatuaje, a pocas horas del enfrentamiento contra Brasil, en el Estadio del Bicentenario.

Argañaraz se acercó al hotel Del Bono, ilusionado con ver a su ídolo. Ante las cámaras de TyC Sports, mostró su impactante tatuaje y el sueño de que se lo firmara Messi. El astro rosarino se enteró y, gracias a Matias Pelliccioni, accedió a firmarle el tatuaje: Franco entró y estuvo cara a cara con el Diez. Ahora, llevará para siempre la firma de Messi en su piel.

"Esto es una locura. Estoy muy emocionado", expresó en TyC Sports luego. "Vio la nota que hicieron. Me lo encontré a Daddy (Marcelo D'Andrea). Le pregunté si había manera. de que me firmara el tatuaje. 'Vio la nota esta mañana, te estábamos buscando para firmarte el tatuaje'. Empecé a tiritar, me estás jodiendo...", relató.

"Estuvo muy bueno", añadió el joven. "Es muy humilde. Se ve que tiene un corazón enorme ese tipo. Lo que acaba de hacer no creo que lo haga cualquiera. La humildad que tiene... Es una locura. Estoy cien por ciento agradecido con él. Sinceramente, lo amo. Es un genio. Se ha ganado el corazón de todos nosotros por lo que es como persona", sentenció.

Argañaraz ya era conocido por ser uno de los que en 2016 invadieron el estadio Malvinas Argentinas para abrazar a Messi durante el duelo ante Uruguay por la fecha 7 de las Eliminatorias rumbo a Rusia 2018. Uno de ellos logró arrodillarse a los pies del capitán de la Selección Argentina y luego tuvieron un pequeño diálogo.

"Me decía: 'Levantate, boludo, que te van a sacar'", contó entre risas. Más adelante, mostró un tatuaje que se hizo del Diez con la Copa América y completó: "Leo, gracias por todo. Espero que no nos dejes nunca. Como siempre, te agradezco. Nos haces felices a todos, más allá de lo que se pueda llegar a decir, nos haces felices. Pulga, te amamos".