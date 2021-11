En un duro partido, Argentina y Brasil no se sacaron ventaja en el Bicentenario

Lionel Messi no estuvo en su mejor nivel, se lo notó con falta de ritmo futbolístico .

El superclásico de América terminó en parda y sin goles, pero al partido no le faltaron emociones y mucho roce. La Scaloneta se presentó en el Estadio del Bicentenario de San Juan buscando clasificar al Mundial de Qatar 2022, pero no pudo quebrantar a Brasil, en un encuentro histórico para la provincia porque todo el mundo puso sus ojos en tierra en el ‘Gigante de Pocito’.

El duelo entre la Albiceleste y la Verdeamarela arrancó con un local medio quedado y un visitante que lo presionó bien en la salida. En el primer tiempo los dirigidos por Scaloni casi no llevaron peligro al área rival, mientras que los dirigidos por Tite solo lo hicieron con ciertos remates que no generaron demasiado peligro. Otamendi le dio un codazo a Rafinha, y debió ver la roja, pero el VAR no actuó como debía.

En el segundo tiempo la cosa no fue muy distinta, aunque el combinado nacional se animó a llegar con un poco más de soltura al área rival. Messi y sus compañeros tuvieron chances de poner el 1-0, pero sus disparos no alcanzaron a doblegar a Allison Becker. Brasil estuvo más cerca con un remate de Fred que impactó en el travesaño.

Los cambios que realizó Scaloni no terminaron de desnivelar, pero Argentina no perdió la concentración, por lo que los delanteros visitantes no terminaron de llevar peligro al área protegida por ‘Dibu’ Martínez. Ni si quiera el ingreso del joven Julián Álvarez pudo mover la aguja del por momentos muy friccionado encuentro.

Finalmente, la Scaloneta empató 0-0 con Brasil y con ese resultado no sacó boleto todavía para la cita mundialista. Aunque, con la parda con el puntero y las caídas de Uruguay en Bolivia y la igualdad de Colombia ante Paraguay, los dirigidos por Scaloni estarán expectantes al resultado de Chile, que hasta el momento está cayendo por 1-0 frente a Ecuador. En caso de que se consume la victoria de los de Gustavo Alfaro, Argentina asegurará su pase a Qatar 2022.