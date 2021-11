Sabor agridulce: UPCN estrenó estadio pero perdió la final de la Supercopa

Durante la noche del pasado jueves 18 de noviembre se disputó la final de la Supercopa de Vóley. La particularidad de este torneo era que se estaba disputando en el nuevo estadio propio de UPCN y con entrada gratuita para todo el mundo. Sin embargo el gremial terminó con un sabor agridulce porque si bien ya tiene infraestructura propia, terminó cayendo en la final.

De esta competición en cuestión participaron los cuatro mejores equipos de la temporada pasada. Casualmente en ese selecto grupo se encontraban los tres clubes sanjuaninos que tienen la máxima categoría del vóley nacional. Se trataba de Obras, quien fue superado por Ciudad Vóley por 3 a 1 en la primer semifinal, junto con UPCN que superó a UVT el miércoles por 3 a 0.

De esta manera ya quedaron definidos los clubes que chocarían en la final el pasado jueves por la noche en esta flamante cancha. Por lo visto en la primera instancia se sabía que Ciudad iba a ser un hueso duro de roer. Sin embargo al estar en su cancha, rodeado de miles de sus hinchas y luego de conseguir un aplastante 3 a 0, todo hacía parecer que el gremial se impondría.

Lamentablemente para los simpatizantes del cóndor esto no fue lo que sucedió y el visitante se impuso de punta a punta. Consiguiendo parciales de 25-23, 25-20 y 25-22, el local no pudo arrebatarle ni siquiera un set debido a la sólida performance de su rival. De esta manera la Supercopa de Vóley se quedó en manos del único equipo no sanjuanino que la disputó, una pena.