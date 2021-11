¿Se reduce el aforo para el Argentina - Brasil?: la respuesta de 'Coqui' Chica

En las últimas semanas se confirmó la habilitación prácticamente del total de la capacidad del Bicentenario para recibir el Argentina - Brasil. Se trataba de 25.000 hinchas que iban a poder adquirir su entrada y movilizarse a Pocito para vivir un nuevo Clásico de las Américas. Sin embargo una sanción de FIFA podría truncar esto. Jorge Chica se refirió a este problema en Canal 13.

El secretario de Deportes reveló que esta multa esta relacionada al partido que disputó Argentina contra Uruguay en 10 de octubre. En ese encuentro disputado en El Monumental, que ganó la albiceleste por 3 a 0, se habrían entonado cánticos discriminatorios y xenófobos. Eso es lo que esta siendo analizado por las autoridades para confirmar o no la sanción.

"Hay que ser prudentes, la notificación la tiene que hacer el ente madre que es AFA. Ellos tienen el diálogo y están llevando adelante esta situación junto a CONMEBOL y FIFA. Hay hechos que ya no podemos hacer más allá de que el fútbol tenga su folclore. Hemos tenido la idiosincrasia de generar cánticos al árbitro, al arquero rival o no respetar los himnos. Eso FIFA ya no lo tolera y hay acciones que son generadas en los próximos partidos. Se esta discutiendo si hubo discriminación o violencia", expresó.

El Bicentenario en pleno proceso de pintado

Finalmente Chica contó que de manera preventiva se esta pensando en colocar una serie de banderas que formen parte de una suerte de campaña. El objetivo sería sumarse a la lucha contra la discriminación, para tratar de limar asperezas con la FIFA por este conflicto que se generó.

"En San Juan sigue cumpliendo con la capacidad del estadio. Veremos después si con algunas banderas y mediante la generación de una campaña podemos solucionar este escollo que no lo llevamos nosotros. Sería una campaña antidiscriminación", sentenció.