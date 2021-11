Luis Ardente, uno de los últimos hijos pródigos del Verdinegro busca volver

Luis Ardente, el ex capitán de San Martín sueña con tener su segunda etapa en el Verdinegro..

El jugador de muchas batallas, el que tantas veces vistió la camiseta del Verdinegro y defendió los tres palos con alma y corazón. El que hizo amigos y se enamoró de San Juan y del club de Concepción tiene un objetivo entre cejas. Se trata de Luis Ardente, el arquero que en un pasado (no muy lejano), era puesto fijo en San Martín por su entrega, por ser el primero en llegar a los entrenamientos y el último en irse, quiere volver a la provincia, pero solo a jugar en el equipo que lo vio tener su mejor versión y encontrar su lugar en el arco.

En una charla exclusiva con Canal 13, para el programa Compacto 13, el ex capitán verdinegro se mostró emocionado cada vez que recodaba su ‘larga y feliz’ estadía en el club sanjuanino. Más se lo notaba esperanzado con la chance de ‘poder pegar la vuelta’. El jugador, sin pelos en la lengua contó que fue el quien le mandó un mensaje al presidente Jorge Miadosqui para comunicarle su intención lisa y llana de volver. Todavía no tuvo una respuesta certera, ya que le pidieron que sea paciente porque la temporada estaba en su epílogo, y quieren ordenarse y hacer números para pensar en el plantel del 2022. A pesar de ello, Luis comentó que está esperanzado y que tiene ganas de competir.

‘Todos saben que mi prioridad es San Martín, quiero la revancha y volver a primera’, expresó con decisión en la entrevista el futbolista nacido en Tigre, Buenos Aires. El objetivo que tanto anhela conseguir Ardente, es regresar al Verdinegro en plan de competir seriamente, de pelear titularidad y volver a hacerse dueño del arco del club de Concepción. En terreno de franqueza, el ex Boca Unidos de Corrientes, su último club que defendió, cimentó que la familia entera extraña la provincia.

Actualmente sin club, el ex capitán verdinegro se entrena solo. Tras una serie de malos resultados el técnico y el manager del conjunto correntino se fueron y con su puertazo obligado, le debió seguir el reincidir contrato de Ardente. ‘Cuando llegué había un objetivo muy marcado, luego todo se distorsionó con los malos resultados’, manifestó.

‘Sé que tengo que ser paciente’, dijo en la entrevista con Canal 13 refiriéndose a la espera de un llamado del presidente para concertar, o empezar a charlar sobre su vuelta. Es que, para todo San Martín, el arquero siempre lo dio todo, por lo que hinchas jóvenes y no tanto, lo tienen como un ídolo, aun no siendo oriundo de estas tierras.

Ardente confirmó que hubo contacto con los directivos de Alianza para sumarse al proyecto de ascender con el ‘Lechuzo’, pero el calendario del Torneo Regional Amateur no coincide con el de la Primera Nacional, y como su prioridad pasa por el volver A San Martín, le dijo que no al equipo santaluceño.

Por su experiencia y lo que muestra sobre el fútbol, fue tentado para dirigir o ser ayudante de campo, pero su prioridad es seguir compitiendo en la Primera Nacional, aunque no se le dé el ansiado regreso al Verdinegro. ‘Todavía tengo ganas de jugar, no estoy pensando, ni estoy preparado para otra cosa’, manifestó con el corazón entre sus manos.

‘Hoy en día mi corazón está en San Martín’, insistió con una sonrisa. Luego al ser consultado sobre si conoce a Luis ‘Luigui’ Villalba, señaló que no son conocidos, pero que en dos oportunidades este año, en donde estuvo en la concentración del equipo de Concepción, pudo cruzar palabras con el DT, del que opinó que 'fue una gran idea de que le renovaran, porque a pesar de una serie de resultados que no están dando, el equipo tuvo una levantada en su juego.

Por último, al referirse de la actualidad del club que lo vio nacer futbolísticamente, aseguró que se alegra mucho por la actualidad de Tigre por el ascenso a primera, pero que prácticamente no volvería, porque el plantel del ‘Matador’ tienen sus arqueros y no sería tenido en cuenta. ‘Entre Tigre y San Martín mi corazón está en San Juan’, soltó sincero a más no poder.