Video: una moto policial chocó a un fotógrafo en plena carrera en Jáchal

Como viene siendo habitual desde hace algunos meses, este fin de semana largo se llevó a cabo una nueva competición de ciclismo en Jáchal. La misma tuvo un final lamentable debido a un impactante accidente que fue registrado por un testigo. Cuando se estaba dando la llegada un fotógrafo fue embestido por una moto policial que se encargaba de la seguridad del evento.

Walter Vega, uno de los organizadores de estas carreras, le contó a Diario 13 que fue lo que sucedió ese lunes 22 de noviembre. En ese momento se estaba disputando una importante carrera para ellos, ya que habitualmente cuentan con unos 20 competidores. Sin embargo en esta ocasión eran un total de 53.

"Fue el lunes, que fue algo lindo porque hacía mucho que no íbamos para zonas rurales, en Las Pampas, y ahora dimos una vuelta por ahí. La llegada la hicimos en un lugar amplio, donde esta la construcción del nuevo hospital. En la llegada venían 14 ciclistas fugados a la chapa, entonces cuando se hizo el típico embudo las motos de la Policía en vez de abrirse se cerraron. Había un fotógrafo y cuando se empezaron a abrir todos, el hombre quedó sólo. Se quedó parado esperando el impacto", relató.

En ese preciso momento una de las dos motos policiales que pasaban por el lugar no pudo esquivar al trabajador. Debido a esto la moto se arrastró por varios metros sobre la calzada mientras que el policía cayó hacia un lado y el fotógrafo del otro. Se constató que el afectado es un empleado del medio "Actualidad Jachallera", de apellido Tejada, que había sido enviado al lugar para tomar imágenes. Por otro lado el oficial fue identificado como José "Pepe" Castro.

Lamentablemente esta carrera que contaba con la presencia de los Cobarrubia, Fabián Tello, el equipo de los Atencio y demás, terminó de esta indeseable forma. Sin embargo, para felicidad de todos los organizadores de la Subcomisión de Ciclismo Racing, todo se quedó en un susto ya que nadie sufrió heridas de consideración.

"El fotógrafo no tiene nada, estuvimos hablando esa misma noche. Lo llevaron para ver como estaba pero había sido el golpe nada más. Inclusive esta mañana hablé con él y se disculpó porque dice que él es el culpable. Lo único que pasó es la rotura de la moto porque el oficial tampoco tiene nada. Para colmo el policía es un ex ciclista que no se cayó nunca corriendo y se cae ahora en la moto", sentenció.