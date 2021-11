Dos guerreras sanjuaninas defienden sus títulos el Estadio Marcelo García

Con una pandemia de por medio, las estrellas internacionales sanjuaninas de boxeo, Leonela Yúdica y Cecilia Román, vuelven a subirse al ring del Estadio Marcelo García y pone en en juego sus títulos. En una velada impresionante, las estas guerreras lucharan por dejar en alto a la provincia en un combate que dará que hablar.

Por un lado leonera lúdica, vive este momento como un retorno a las peleas y como una revancha. La ocasión le permitirá concluir un encuentro que quedó truncado luego de que la campeona chocara cabezas contra quien volverá a ser su contrincante en esta ocasión, Isabel Millán por el Título Mundial Mosca FIB.

Luego del pesaje la campeona dialogó con el móvil de Canal 13, y dijo que, “el primer rival que tenemos todos los boxeadores es la balanza, es lo principal, siempre están esos nervios previos en el pesaje. Ya después es más tranque y se piensa solamente en la pelea”.

Se mostró contenta de volver a las peleas después de tanto tiempo y dijo que aún no ha tenido oportunidad de volver al combate. Comento que su rival ya ha realizado algunas peleas, que le han servido para analizar y tomar nota para este nuevo enfrentamiento. “Hemos analizado mucho a la rival porque ella tuvo la posibilidad de combatir después, la hemos mirado y en base a eso trabajamos”, dijo Iúdica.

Leonela, expondrá por novena vez su diadema conquistada en el año 2014 concediéndole el desquite, tras su combate definido sin decisión en el 2019, a la experimentada retadora mexicana y ex titular mundialista Isabel Millán a quién le dedico unas palabras. “Espero que sea una pelea limpia y prolija, que no existan los cabezazos, la idea es que la gente lo pueda disfrutar y que no le quepa duda que voy a subir a darlo todo para que el cinturón siga siendo mío”, agitó la sanjuanina.

Por su parte, Cecilia Román se enfrentará a la bonaerense Daniela Bárbara Rivero, defendiendo el Título Mundial Gallo FIB. Cecilia tuvo la oportunidad de volver al ring en febrero pasado con un triunfo por puntos, luego de estar dos años y ocho meses sin hacerlo. Pero como muchos deportistas sufrió un párate debido a la pandemia. “Nosotros siempre trabajamos para todo el año y más ahora que no sabíamos cuando volvíamos, yo estuve trabajando bastante cada mes y medio iba a Buenos Aires a entrenar”, dijo Román al móvil de Canal 13.

La campeona de la categoría Gallo le tiro unas líneas a su contrincante para poner más picante el asunto, “que se prepare porque siempre voy por todo y voy con todo”. Por otro lado agradeció a los sanjuaninos por la calidez y la compañía de siempre, “les agradezco porque siempre nos acompañan ya sea por redes sociales o en las peleas. Yo tuve la oportunidad en 2016 de pelear el titulo argentino en Pocito y fue bastante gente que seguramente mañana va a estar también el estadio”, finalizó Cecilia.

Programa de peleas

Combates amateurs 20:00 h

-81 kg- Elias Alcaraz Vs Nicolas Palavecino (Mza)

-64 kg- Martin garay Vs Matias Huinca (Mza)

-60 kg- Esteban Gutierrez Vs Gaspar Chaparro(Mza)

-Hasta 60 kg- Esteban Rios Vs Facundo Araoz (Mza)

-Hasta 54 kg/ Femenino- Gabriela Paez Vs Vanesa Aguilera

- Hasta 75 kg – Juan Tello Vs Matias Sanchez

-Hasta 64 kg/ Cadetes- Carlos Herrera Vs Ulises Moreno

Combates profesionales 23:00 h

-Súper Gallo- Jeremias Orozco Vs Enzo Ariel Cubilla(Bs As)

-Súper Pluma- Leonardo Luna Vs Ismael Miguel Izequilla Cabrera(Bs As)

Pelea de doble fondo 24:00 h

Título Mundial FIB Gallo

Cecilia Roman Vs Daniela Rivero(Bs As)

Pelea principal

Título Mundial FIB Mosca

Leonela Yúdica Vs Isabel Millan (México)

Las venta de entradas se realizara el mismo día de la pelea desde las 19:00 hasta el inicio de la velada boxística, en las boleterías del estadio Marcelo García.

Valores de las entradas