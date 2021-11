¿Qué necesita River para poder ser campeón este jueves contra Racing?

Este jueves, River tiene la gran posibilidad de gritar campeón del torneo local tras siete años de sequía. El marco no puede mejor para los de Gallardo, puesto que juegan en el Monumental que estará repleto de hinchas que esperan ansiosos poder celebrar el título que le falta a este exitoso ciclo del ‘Muñeco’.

Frente al Racing de Gago, desde las 21:30 por la fecha 22 de la Liga Profesional los de Núñez saldrán convencidos de que no se les puede escapar el campeonato doméstico. Afuera de la Libertadores en instancia de cuartos y eliminado por Boca en la Copa Argentina, el Millonario apuntó todos sus cañones al título que le falta a histórico técnico. Con 12 puntos por disputar le alcanza con un empate esta noche para terminar festejando.

El equipo de Núñez está en lo más alto de la tabla con 49 puntos, mientras que su inmediato perseguidor, Talleres sumó 40, al igual que Defensa y Justicia. Por eso, el hincha esta ilusionado, porque ‘tiene para creer’, a base de un plantel mixentre juveniles, recuperados de lesiones y experimentados, River supo sobreponerse a lo largo de la competencia, y por eso el lugar es más que merecido.

En el clásico contra Racing, Gallardo apuntará a un once inicial con un dibujo táctico 4-4-2. Para este importante encuentro el entrenador no contará con los lesionados Fabrizio Angileri, Benjamín Rollheiser y Enzo Pérez (no será operado por la luxación de su codo izquierdo). Tampoco tiene a disposición a los suspendidos Milton Casco y Bruno Zuculini, por lo que el ‘Muñeco’ confiará en los siguientes jugadores para ir esta noche por la gloria y por fin gritar campeón de un torneo argentino:

Franco Armani; Robert Rojas, Paulo Díaz, Javier Pinola o Jonatan Maidana, David Martínez; Santiago Simón, Enzo Fernández, Leonardo Ponzio, Agustín Palavecino; Braian Romero y Julián Álvarez.