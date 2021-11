Sin bikini en el beach handball femenino: en San Juan creen que mejorará la participación

"Como mujer una quiere sentirse cómoda, para poder jugar bien y además es un deporte de mucha exposición", afirmó Verónica Díaz, de la selección sanjuanina de beach handball femenino. Este lunes la Federación Internacional de Handball (FIH) anunció que ya no será obligatorio el uso de bikinis para las jugadoras. En dialogo con Diario 13, la deportista se mostró feliz y expectante de lo que se viene a raíz de este cambio: "Creo que ahora va a haber mucho más convocatoria a nivel provincial".

Sobre la decisión tomada, Díaz argumentó que se trata "de algo bueno porque la mayoría de las mujeres tienen algún complejo con su cuerpo; el beach handball es un deporte de mucha exposición, hay mucha gente que asiste a los partidos". En esta línea, la deportista agregó que "con eso de que corrés, se va descolocando de lugar la bikini y queda en una posición un poco incómoda". El reclamo no es nuevo y la modificación era pedida desde hace años, por las reglas arcaicas.

Según imponían las reglas hasta este lunes, las integrantes de los equipos debían utilizar una diminuto sostén deportivo sin mangas en la parte superior, mientras que la prenda inferior no debía tener más de 10 centímetros de ancho de cada lado. "Siempre había muchas chicas en desacuerdo y muchas se habían quejado porque era demasiado sexista y es la verdad. Los varones juegan con pantalón corto y musculosa, no tiene absolutamente nada que ver una vestimenta con la otra", enfatizó Díaz.

Entonces, la obligación de usar bikini "me parece injusto, sobre todo por las chicas que no se animan", expresó la deportista. Según Díaz, "hay mujeres que tienen todas las condiciones para poder ir pero realmente hay muchas que no se animan porque no están dispuestas a usar esa vestimenta".

Es por eso que en San Juan miran con buenos ojos los cambios de aire en el deporte. "Creo que con este tema que no va a ser obligatorio, va a generar mucha más convocatoria a nivel provincial". "Cuando comiencen nuevamente las convocatorias para los tornes, muchas chicas se van a querer sumar", cerró.

En julio de este año, la selección femenina de beach handball de Noruega decidió competir con shorts en lugar de bikinis en el partido contra España por el tercer puesto del Campeonato Europeo, lo que derivó en una multa económica por parte de la FEH (Federación Europea de Handball), dado que, en aquel momento, incumplieron una norma de vestimenta impuesta por las autoridades de dicho deporte.

El periódico inglés The Guardian informó que, en el último mes, los ministros de Deportes de Noruega, Suecia, Dinamarca, Finlandia e Islandia realizaron un petitorio a la Federación Internacional de Handball (FIH) solicitando la modificación de la normativa con respecto a los equipos femeninos.