River buscará dar otro paso hacia el campeonato contra Patronato

River jugará este domingo contra Patronato buscando dar un paso más hacia el ansiado título que le falta ganar a Gallardo. Desde las 20:15 los dirigidos por el muñeco se enfrentarán a los dirigidos por Iván Delfino por la fecha 20° de la Liga Profesional. El Millonario está puntero, pero no debe relajarse puesto que el sábado ganó Talleres y sigue dando pelea.

Después de empardar con Estudiantes, en un mal encuentro del equipo de la banda, buscará recuperarse e imponerse no solo desde su buen juego, sino desde el resultado. El Muñeco repetirá el equipo que empató con el Pincha en la fecha pasada. Pese a que Robert Rojas había encendido las alarmas en la jornada pasada por una molestia en el aductor, los estudios arrojaron que no tiene ninguna lesión y por ende seguirá siendo de la partida en el lateral derecho. El otro caso similar es el de Milton Casco, que presentó una fatiga muscular en la semana pero que finalmente no le impedirá ocupar el otro sector de la defensa en el Monumental.

De esta manera, Marcelo Gallardo podrá darse el lujo, después de 19 fechas, de mantener los once que se trajeron un punto de La Plata. La última vez fue en la seguidilla de julio que involucró los choques ante Argentinos Juniors por la Copa Libertadores, Unión y Lanús.

La probable formación de River contra Patronato:

Franco Armani; Robert Rojas, Felipe Peña Biafore, Héctor Martínez, Milton Casco; Santiago Simón, Enzo Fernández, Enzo Pérez, Agustín Palavecino; Benjamín Rollheiser y Julián Álvarez.