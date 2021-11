Leandro Espejo: ¿El Neymar sanjuanino se va a primera división?

Leandro Espejo (19) se encuentra muy cerca de cumplir "el sueño de todo pibe que decidió dedicar su vida al fútbol”. Es que el delantero sanjuanino que tuvo una espectacular campaña en Peñarol, suena como refuerzo en al menos 3 clubes de la elite del fútbol argentino. Incluso algún periodista de TyC Sports ya daba cerrada su incorporación a Talleres de Córdoba, algo que fue desmentido por el jugador.

Así lo confirmó Espejo a Canal 13, el futbolista comentó que está manteniendo conversaciones con Talleres y otros clubes de la Primera División. “Las opciones y ofertas están dando vueltas pero yo ahora estoy tratándome de recuperar de la rodilla. Me preocupa ese tema”, afirmó.

Cabe destacar que este domingo, cuando Peñarol quedó eliminado del Federal A, sufrió un golpe en la rodilla que le causó preocupación al delantero oriundo de Villa Paula. Al ser consultado de cómo sigue su rodilla, el “Neymar sanjuanino” dijo que "está mal porque incluso no la puede mover, ya que tiene el estabilizador y le duele mucho".

“Ojalá no sea nada grave. Me está llamando mucha gente por este tema de que sueno como refuerzo pero por ahora no tengo nada firmado”, agregó. Al mismo tiempo indicó que aún no se sienta a hablar con nadie.

Asimismo manifestó que tiene contrato hasta el año que viene con Peñarol y que su idea no es irse de manera libre, otra versión que circulaba en las últimas horas. Es decir que en el caso de que algún club se lo quiera llevar, debería sentarse a dialogar entre los presidentes de cada institución.

Sin embargo el futbolista manifestó “libre no me voy a ir. Yo desde lo más profundo de mi corazón quiero dejarle algo a Peñarol. No solo por ser jugador del club, sino también por todas las cosas lindas que he vivido”.

La palabra de Cuevas

Por su parte, el presidente de Peñarol y de la Liga Sanjuanina de Fútbol, Oscar Cuevas comentó que hasta este momento no ha recibido ningún tipo de oferta por el futbolista que viene de tener un rendimiento sensacional en el Torneo Federal A con Peñarol, club al que llegó cuando apenas tenía cuatro años. Con el Bohemio convirtió 10 goles en 25 partidos disputados y se transformó en el máximo artillero del plantel, por encima de Nelson da Silva. Incluso superó a Julio Cáceres, delantero de Sportivo Desamparados, quien marcó 9 tantos en el campeonato.

Al mismo tiempo, Cuevas declaró que Espejo tiene contrato hasta fin de año con Peñarol, pero que intentaran hacer una renovación de contrato para tratar de que le quede una buena parte de dinero por el pase al club Bohemio.