Piden exorbitantes cifras por entradas truchas para Argentina-Brasil

Aumenta la preocupación en el Gobierno local por la cantidad de sitios en internet donde se ofrece la venta de entradas truchas para ver el partido entre las selecciones de fútbol de Argentina y Brasil que se jugará en San Juan el próximo 16 de noviembre. En ese sentido, lo que sorprendió por completo son las cifras exorbitantes que piden, ya que los precios van desde los $40.000 hasta más de $173.000 por cada boleto.

Por este motivo, algunas autoridades del Gobierno recordaron una vez más no confiar en este tipo de sitios, ya que el problema surge a partir de que las entradas oficiales aún no se encuentran a la venta. De hecho, tanto las autoridades de la Secretaría de Deportes, al igual que los de Seguridad piden no caer en este tipo de trampas a la espera de la habilitación oficial de la venta de entradas.

Cabe destacar que la misma iniciará el próximo lunes 15 de noviembre, un día antes del partido, y se realizará en forma presencial en el autódromo Villicum en Albardón. En ese contexto, días atrás se informó que se permitirá acampar sólo desde el día domingo 14 desde las 21.

Asimismo la venta de tickets también se hará a través de la plataforma online "ventas.autoentrada.com". Los valores aún no fueron informados, aunque en los últimos encuentros fueron desde $2.500 las más baratas a $11.500 las más costosas.

Sin embargo durante estos días cualquiera puede ingresar al sitio denominado "viagogo", que se promociona como una plataforma "secundaria" de venta de tickets para eventos deportivos y show musicales en directo, y que además indica que los "vendedores" son los que establecen los precios de las entradas que se ven en su página. De hecho asegura que "dichos precios pueden ser mayores o menores que su precio nominal".

Allí se ofrecen entradas en el sector "popular" a $ 29.522 y $69.196, y se anuncia que serán entregadas por medio de una reunión con el vendedor, por lo que se estima que alguien la entregará en mano aquí en San Juan. De igual manera hay boletos de Plateas que se venden a $77.168. La oferta más cara, con "entrega segura" y una "vista sin restricciones" es de $ 173.627. En todos los casos, para realizar la compra hay que ingresar los datos personales y la tarjeta de crédito para efectuar el pago.

Cuando se trata de contactar a quién está detrás del sitio viagogo esto no termina siendo posible, porque aunque promociona un número telefónico de Buenos Aires, al llamar se trata de un call center donde una computadora consulta si se ha comprado, o se pretende vender un boleto; y pide un supuesto código enviado al correo de quien ha completado los pasos anteriores, es decir; comprado o vendido una entrada.