Emanuel Abdala se consagró campeón de la Clase 2

Manu Abdala largó segundo en el autódromo de Villicuma y en la largada perdio la posición con Ortega.

Hizo toda la carrera desde la 3ra posición sabiendo que hasta una quinta posición le alcanzaba. No pasó sobresaltos a lo largo de las 15 vueltas y si bien Tedeschi ganó d punta a punta, no le alcanzó.

Manu se quebró al bajarse del auto y se fundió en un abrazo con su papá Sandro, su hermano Christian y su mamá antes de subir al podio.

"Es muy fuerte esto. No podíamos cerrar un año a nivel nacional, el año pasado estuvimps cerca y se nos dio. Es para toda la gente del sur, un agradecimiento para mi familia, a mis viejos y a mi selora que siempre me alentó a no bajar los brazos".

Subió al podio con una remera con una inscripción que decía: gracias a Dios y en la espalda el 1