Entre lágrimas, Kun Agüero anunció su retiro del fútbol

Envuelto en un llanto, cabizbajo y tratando de respirar hondo, Sergio Agüero anunció su decisión de retirarse del fútbol debido a sus problemas de salud. El delantero argentino formó parte de una rueda de prensa de la entidad blaugrana que se celebró en el Camp Nou. El acto contó con la participación de Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, y del Kun.

“Esta conferencia es para comunicarles que he decidido dejar de jugar al fútbol profesional. Y nada, es un momento muy duro, pero estoy muy feliz igual por la decisión que tomé. Primero es mi salud, ya saben por qué tomé esta decisión, por el problema que tuve hace un mes. Así que estuve en buenas manos de los médicos, que han optado por la mejor decisión para mí y era dejar de jugar. Hace 10 días tomé la decisión. Quería contarles que hice todo lo posible para ver si había alguna esperanza, pero no ha habido muchas”, arrancó.

Siempre embargado por la emoción, contó: “Estoy muy orgulloso por mi carrera, muy feliz. Desde los cinco años que he tocado una pelota; mi sueño era jugar en Primera. Nunca pensaba llegar a Europa. Quiero agradecerles a todos. A Independiente que es donde me formé, luego al Atlético. Apostaron por mí. A la gente del City, que ya saben lo que siento por ese club. He dejado lo mejor ahí y estoy muy agradecido porque me trataron muy bien. Y a la gente del Barça. Cuando Joan y todo el equipo han contactado conmigo fue increíble. Sabía que venía a uno de los mejores del mundo.

Además, le dedicó palabras al conjunto nacional. “Y claramente, quiero agradecerle a la selección argentina, que es lo que más amo. Agradecer a los que están acá, a mi familia, a las personas que trabajaron conmigo. También a mis compañeros de Independiente, hace poco ya del Barça. Creo que hice lo mejor para ayudar al equipo. Gracias a los que me ayudaron a crecer. Me voy con la cabeza alta, feliz. No sé qué me esperará en la otra vida, pero sé que tengo mucha gente que quiere lo mejor para mí”.

Después de sus primeras palabras, un discurso pausado y con el shock del retiro, se proyectó un video de homenaje por su carrera, con imágenes de la selección, el Manchester City, el Atlético de Madrid, el oro olímpico, la Copa América y la Europa League con el equipo colchonero. Xavi, DT de Barcelona, y los jugadores del club catalán acompañaron el adiós del Kun desde las gradas.

Otras frases del Kun:

Su paso por Barcelona: “Como dije, desde que llegué me di cuenta de que son muy fans acá. Lo he notado en las calles. Me sorprendió mucho. Y el cariño. Poder estar acá ha sido un regalo, pero las cosas pasan por algo y obviamente le deseo lo mejor al Barcelona y a los compañeros. Son gente muy joven que quiere aprender. Me voy muy contento por estos meses”.

El proceso del retiro: “Me siento bien ahora mismo. Obviamente las primeras dos semanas fueron duras, pero cuando me hice la primera prueba física en la clínica los médicos me llamaron para decirme que había una gran posibilidad que no pudiera seguir. Empecé a mentalizarme, pero no fue fácil. Ya lo venía procesando por lo que me decía el médico. Cuando me llamaron para decirme que era definitivo tardé unos días en procesarlo, pero una vez pasaban aún tenía esperanzas en mi cabeza. Ahora estoy bien, pero fue difícil”.

El orgullo por su carrera: “Obviamente me pasa ahora con 33 años y no de más chico, pero por un lado por la carrera que hice estoy orgulloso. Menos mal que me pasó ahora y no antes. Pero sí, la verdad que estoy muy feliz por lo que hice”.

Sus problemas de salud

Los estudios a los que se sometió en el último tiempo luego de sufrir una arritmia en pleno partido entre Barcelona y Alavés confirmaron que no está apto para la práctica del deporte en la más alta competencia. El 30 de octubre pasado, el jugador se tomó el pecho durante el encuentro por la Liga de España. Tras dar indicios de dificultades para respirar, fue atendido por los médicos del equipo y, tras algunos minutos, lo obligaron a a retirarse del cotejo.