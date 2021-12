¿Battaglia pasa la escoba?, los jugadores que no serían tenidos en cuenta

Parece que el rol activo del Consejo Deportivo de Boca en los próximos días se activará. En el Xeneize se viene una limpieza de plantel con la cual deberá estar de acuerdo el técnico Sebastián Battaglia para el armado del 2022 en el banco de suplentes. El objetivo es armar un equipo competitivo para hacer frente a un año que viene en donde los grandes compromisos dirán presentes.

El escándalo generado por los medios de comunicación, hizo que Edwin Cardona, Sebastián Villa y Carlos Zambrano, ahora estén en el ojo del Consejo Deportivo. Los dos colombianos y el peruano parecen que son apuntados para abandonar la institución. Por el lado del mediocampista creativo, el 30 de noviembre pasó y el Xeneize no adquirió el pase de Cardona. Esa era la fecha límite que tenía para poder hacer uso de la opción de compra por la ficha del cafetero, que actualmente le pertenece al Xolos de Tijuana.

La decisión de Jorge Ameal, Juan Román Riquelme y compañía de no ejecutar la cláusula tuvo un motivo económico. La dirigencia no estaba a dispuesta a desembolsar los cinco millones de dólares por el mediocampista.

En cuanto a Villa, en este mercado de pases si llega una propuesta convincente, el extremo, que tiene contrato hasta diciembre de 2024 y una cláusula de rescisión de 40 millones de dólares, se marchará Boca.

Zambrano, por su parte, también aparecería en la lista de transferibles una vez que finalice el calendario. Más allá de que suele ser la primera opción de recambio en la zaga central (incluso por encima de un experimentado como Lisandro López), el defensor peruano de 32 años podría pasar a préstamo a otro club.

Dos de los que podrían dejar de usar la camiseta azul y oro es Cristian Medina, quien ya no es una pieza fija entre los titulares y aparece en el radar de varios equipos europeos. El otro es Cristian Pavón, un delantero que suele nombrarse y mucho en cada mercado de pases. El Consejo de Fútbol no creen que Kichan acepte la oferta para quedarse después de junio de 2022 y, de esta manera, si aparece una propuesta concreta no dudarán en venderlo.