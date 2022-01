¿Peligra el Torneo de Verano y la Vuelta a San Juan?

Durante la tarde noche del miércoles, se dio a conocer el fixture del Torneo de Verano que aparentemente iba a tener su inicio este 14 de enero en el Estadio San Juan del Bicentenario. Sin embargo desde algunos medios nacionales relacionados con el deporte manifestaron que no se iba a jugar en la provincia y que se habría iniciado la búsqueda de una nueva sede. Por ello, este jueves, quien terminó tirando la pelota para unos días más adelante, fue el propio secretario de Deportes Jorge ‘Coqui’ Chica.

En diálogo con una AM 1020, el funcionario comentó que la próxima semana evaluaran la situación de la provincia, para poder responder bien “que van a presentar”. Es decir, no confirmó, como tampoco oficializó la realización o no del torneo de futbol que van a protagonizar Boca Juniors, Independiente, San Lorenzo, Talleres y los dos equipos de Chile, Colo Colo y la Universidad Católica.

Consultado por la decisión que se puede llegar a tomar el Gobierno provincial, Chica explicó que está en “evaluación” la realización del campeonato de verano. Asimismo esta decisión estaría relacionada con la Vuelta Internacional a San Juan, que está prevista para fines de enero.

Cabe destacar que días atrás, el titular de la cartera de Deportes dijo ante la prensa que tenían varios planes en mente para la organización de la Vuelta ciclística. Es decir, en caso de que se “caiga” el plan A, hay un plan B, un C, entre otros.

Por ello, este jueves, el secretario de Deportes volvió a dejar en claro que evaluarán todos los detalles y las alternativas correspondientes (podría haber cambios de fecha). Al mismo tiempo, recordó que para suspender cualquiera de estos eventos se podría hacer 24 horas antes: “Hasta 24 horas antes se puede tomar una decisión sobre el evento”, afirmó Chica.

Además indicó que en estos días tendrá reuniones claves que determinarán cuál será la decisión final sobre la realización de estos eventos masivos. Según pudo averiguar este medio, está previsto que el próximo lunes se realice una conferencia de prensa entre el gobernador Sergio Uñac, el secretario de Deportes Jorge Chica y la ministra de Salud Alejandra Venerando para confirmar que la Vuelta a San Juan se terminaría realizando con equipos nacionales y por invitación.

Por último, hay que recordar que los casos de coronavirus en los últimos días en la provincia han ido en aumento. Día a día se han ido duplicando y este último miércoles se registraron 185 casos. Si bien, esta escalada o tercer ola es algo que se está dando en la mayoría de las provincias, medios nacionales como TyC Sports y Doble Amarilla ya dan por caído el Torneo de Verano en San Juan, e incluso este último afirmó que se jugaría en CABA y GBA. Mientras tanto, se espera la palabra oficial de las autoridades locales.