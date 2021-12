Desde el punto penal, Boca fue nuevamente campeón de la Copa Argentina

Boca se consagró en la noche del miércoles por cuarta vez campeón de la Copa Argentina, al superar por penales 5-4 a Talleres de Córdoba, luego de empatar 0-0 en una deslucida final celebrada en Santiago del Estero pero que le permitió cerrar con una sonrisa la temporada, además de clasificar directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

En el estadio "Madre de Ciudades", el arquero del "Xeneize" Agustín Rossi volvió a ser vital en la serie al atajarle el segundo tiro a Héctor Fértoli sobre el palo derecho, como ante River y Patronato en instancias anteriores, y con una efectividad plena, ya que convirtió los cinco remates de la definición, levantó nuevamente el trofeo más federal e inclusivo del fútbol argentino, tras haberse consagrado en 2012 y 2015.

El título, el primero de Sebastián Battaglia como entrenador, le permite a Boca clasificar directamente a la fase de grupo de la Copa Libertadores, cuando por la tabla anual iba a tener que jugar el repechaje probablemente. El Xeneize terminó el partido con un hombre menos por la expulsión de Juan Ramírez y cierra un año de camino sinuoso, en el que empezó campeón y terminó de la misma manera. Sin embargo buscará reacomodarse para intentar volver a los primeros planos nacionales e internacionales.

Toda la expectativa de la previa, con el estadio repleto y con las dos hinchadas en la tribuna, le dio paso a un juego apático, típico de final, donde ninguno de los dos equipos quiso ser el que se equivoque para darle la chance al rival. Es cierto que Talleres intentó llevar el peso, desde la intensidad típica que mostró durante toda la Liga Profesional, donde fue el principal rival del River campeón. Dominó recuperando rápido la pelota y desplegando a sus laterales y extremos, contra la pasividad del "Xeneize", que no pateó al arco en los primeros 45 minutos.

La más clara de los dirigidos por el uruguayo Alexander Medina en ese primer tiempo fue un remate de media distancia del delantero Diego Valoyes, que le picó antes a Agustín Rossi que calculó mal, y casi termina con la pelota dentro del arco. Por el lado de Boca, el Xeneize buscó saltear las líneas todo el tiempo, por lo que abusó del pelotazo para la velocidad de Villa y la presencia de Vázquez. Cardona, que cumplía años este miércoles no gravitó desde la conducción porque se le hizo muy difícil sostener la pelota.

Los dirigidos por Battaglia se preocuparon principalmente por defender y no se puso colorado pese a no haber atacado en casi ningún momento del partido, solo apelando al contragolpe. Mientras que Talleres apuró sus opciones con la expulsión de Ramírez, pero Boca se abroqueló bien cerquita de Rossi y no permitió que en los últimos 15 minutos saque ventaja de esa superioridad.

En los penales fue la historia ya contada: Rossi héroe de nuevo y Salvio, que se recuperó hace poco de una rotura de ligamentos en la rodilla y entró sólo para la ejecución, la clavó en el ángulo para hacer festejar a todos los hinchas xeneizes.

Talleres: Guido Herrera; Nahuel Tenaglia, Juan Cruz Komar, Rafael Pérez, Enzo Díaz; Diego Valoyes, Juan Ignacio Méndez, Rodrigo Villagra, Ángelo Martino; Carlos Auzqui y Michael Santos. DT: Alexander Medina.

Guido Herrera; Nahuel Tenaglia, Juan Cruz Komar, Rafael Pérez, Enzo Díaz; Diego Valoyes, Juan Ignacio Méndez, Rodrigo Villagra, Ángelo Martino; Carlos Auzqui y Michael Santos. DT: Alexander Medina. Boca: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo, Frank Fabra; Agustín Almendra, Jorman Campuzano, Juan Ramírez; Edwin Cardona; Sebastián Villa y Luis Vázquez. DT: Sebastián Battaglia.

Penales:

Talleres: Retegui, gol; Fértoli, atajado; Méndez, gol; Díaz, gol; Santos, gol.

Retegui, gol; Fértoli, atajado; Méndez, gol; Díaz, gol; Santos, gol. Boca: Rojo, gol; Izquierdoz, gol; Pavón, gol; Sández, gol; Salvio,