Se cayó el pase de Román a Boca por problemas cardíacos

Andrés Román no pasó el exámen médico y no jugará en Boca..

El lateral colombiano Andrés Román no superó la revisión médica de rutina en la previa de la firma de su contrato y no jugará en Boca Juniors. El Xeneize iba a adquirir el 50 por ciento del pase del lateral derecho proveniente de Millonarios de Colombia en una cifra cercana a los 2 millones de dólares, pero las pruebas físicas no arrojaron los resultados esperados (se habría detectado un problema cardíaco) y su arribo al club de la Ribera se cayó.

Luego de la firma de Marcos Rojo, que todavía no pudo jugar por problemas musculares, el entrenador Miguel Ángel Russo pretende seguir reforzando la defensa. En cuanto al aspecto puramente futbolístico, Russo tiene una sola duda para visitar a Newell's el próximo domingo y es si vuelve a ser titular Jorman Campuzano y quién será su posible reemplazado.

Por no estar en su mejor forma física, el volante colombiano no estuvo ni concentrado para jugar ante Gimnasia por la primera fecha de la Copa de la Liga, pero esta semana practicó en forma normal y si ingresa sería la única variante del bicampeón argentino para jugar en Rosario este fin de semana ante Newell's Old Boys. El mediocampista podría entrar por Nicolas Capaldo o por Alan Varela, los dos juveniles que fueron titulares el domingo pasado.

Fuente: Diario Popular