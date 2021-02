El Verdinegro ya tiene rival y será tucumano

Defensores de Belgrano podría jugar con Boca Juniors en la próxima ronda de la Copa Argentina después de su gran victoria 4 a 2 sobre Almirante Brown. En un partidazo el equipo barranquero se impuso al Almirante y ahora espera por el vencedor del encuentro entre Boca y Claypole.

En la cancha de Estudiantes de Caseros, Defensores de Belgrano superó a Almirante Brown 4-2 en un partido de alto vuelo y se metió entre los mejores 32 equipos de la Copa Argentina.

Alejandro Lugones, Luis López, Juan Manuel Olivares y Gonzalo Pintos marcaron los goles de "Defe", que en la próxima instancia se enfrentará al ganador del partido que sostendrán el 3 marzo Boca Juniors y Claypole. Para Almirante sumaron Diego García y Santiago Vera.

Los próximos partidos programados son estos: Sábado 20 de febrero 17.10 Tigre vs Alvarado de Mar del Plata Domingo 21 de febrero 17.10 Atlanta vs Villa San Carlos Martes 23 de febrero 21.10 Lanús vs Real Pilar Jueves 25 de febrero 17.10 Huracán Estudiantes (SL)

El primero de marzo, en cancha a designar jugarán San Martín (T) y el Verdinegro sanjuanino mientras que el 2 de marzo, Talleres de Córdoba con Atlético de Rafaela y el mismo día Boca con Claypole