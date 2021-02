Martín Rivero: "En San Martín hay jóvenes para progresar"

Tras dos años y medio en Belgrano de Córdoba, el volante nacido en Roldán, Santa Fe, Martín Rivero renueva sus aspiraciones. Se trata del octavo club para el volante de 31 años que surgió de Rosario Central.

Rivero hizo además una valoración del Verdinegro y de la ciudad “Es un grupo muy joven, de chicos que quieren triunfar y laburan muy bien. Me gusta la ciudad y también el club”.

Con este paso, deja atrás dos años y medio en Belgrano de Córdoba, una etapa que asegura no fue fácil. “Peleábamos el descenso y en el segundo partido me fracturé el tobillo con River. Siempre me tocó remarla un poco más que todos, pero estuve fuerte para salir adelante. Confiaron mucho en mí y tuve mis buenos momentos en el último tiempo. Es un club maravilloso, muy grande y me llevo lo mejor”.

“Hay muchos jóvenes con ganas de progresar y eso me sedujo” Ya integrado al plantel profesional de San Martín, el volante y refuerzo aseguró, “Paulo quiere que seamos un equipo intenso. “El grupo me recibió de la mejor manera, estoy muy contento y también poniéndome a punto en la parte física que era algo que hablé con el Loncho y el profe, no jugué el amistoso (contra Independiente Rivadavia) ya que quiero seguir haciendo hincapié para ponerme al cien por ciento para la vuelta a la competencia. Al plantel lo veo bien, son muchos chicos jóvenes con ganas de crecer y eso me sedujo”, comentó Rivero.

Una de las razones que lo impulsaron a tomar el nuevo desafío es que el entrenador de San Martín, Paulo Ferrari. fue un ex compañero en el plantel "canalla".“Me llamaba todos los días para que vaya a jugar con ellos. Había quedado buena relación, si bien no hablábamos mucho. Me tocó enfrentarlo varias veces después de haber jugado juntos y siempre hubo un saludo y una charla”.

Los inicios del volante central fueron en 2008 en Rosario Central, donde conoció a Ferrari. Luego tuvo un paso por el fútbol de Estados Unidos y en continuado regresó al país para vestir las camisetas de Aldosivi, Unión, Patronato y Belgrano. “Lo tuve como compañero a Paulo (Ferrari) y ya te dabas cuenta el porqué de la carrera que hizo como entrenador .

Es igual a cuando jugaba. Trata de imponer su idea futbolística, quiere un equipo intenso todo el tiempo”, cerró.

Sin embargo pone el foco más allá y no descarta retornar al sitio en el que debutó. “Sería muy lindo volver a Central, me gustaría hacerlo en un buen nivel y dispuesto a competir para cambiar la manera en que me fui del club. Si bien estaba en un muy buen nivel, la salida no fue la mejor con la dirigencia de ese momento”, se ilusionó.

Fuente: Solo Ascenso y El Roldanense