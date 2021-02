El sanjuanino Emmanuel Mas no sigue en Boca

El sanjuanino Emmanuel Mas no pudo afianzarse en Boca..

¿Se viene una renovación en Boca? Los seis futbolistas que terminan su contrato en junio y podrían irse: Buffarini, Jara, Mas, Soldano, Zárate y Roffo

Al sanjuanino ya le comunicaron la decisión al igual que a los otros laterales del "Xeneize" y que deberán buscarse un nuevo club. En el caso de Zárate el jugador optaría por no seguir y Soldano regresaría a Grecia. El arquero buscaría chances en otro equipo

Pese a que ya comenzó la competencia oficial, Boca no deja de lado el armado del plantel de cara al futuro. En este sentido, ya comenzó a tomar decisiones sobre jugadores que no continuarán.

De hecho, Leonardo Jara, Julio Buffarini y Emmanuel Mas ya fueron notificados sobre que no se les renovarán los contratos. También podrían irse Franco Soldano, Mauro Zárate y Manuel Roffo. Boca había establecido charlas con Buffarini para intentar la extensión de su vínculo, pero no hubo acuerdo y no continuará, tal como ya fue comunicado.

Los casos de Emmanuel Mas y Jara son diferentes ya que el "Xeneize" tomó la decisión de que no sigan a partir de julio de este 2021 y ni siquiera les ofreció una renovación. Los tres quedarán relegados hasta entonces y sólo serían utilizados en caso de que Miguel Russo los necesite sí o sí. Zárate, en tanto, tiene vínculo vigente hasta el 30 de junio. Su continuidad quedará determinada según su rendimiento de acá hasta la finalización del mismo. El propio jugador ya avisó que, en caso de no tener continuidad, buscará un nuevo destino aunque en el comienzo de esta Copa de la Liga, Russo lo puso como titular en los primeros dos encuentros.

Por su parte, Soldano finaliza su préstamo con Boca este 30 de junio y la intención es no hacer uso de la opción de compra. Su pase pertenece al Olympiacos (Grecia), club al que deberá regresar. Tras las mini vacaciones, el delantero nacido en Sunchales sólo tuvo minutos de juego en la segunda etapa frente a Newell's.

Por último, Roffo, el arquero de 20 años surgido de las divisiones inferiores, no tiene intenciones de renovar debido a que quedó muy relegado. De hecho, actualmente es el cuarto en la consideración de Russo, tras Esteban Andrada, Agustín Rossi y Javier García. En este mercado de pases fue buscado por Arsenal, pero no se llegó a un acuerdo para su préstamo. Caso aparte es el de Carlos Tevez, quien tiene una cláusula en su contrato para extenderlo hasta fin de este 2021 de manera unilateral.

Fuente: TNTSPORTS