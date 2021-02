Santos Borré tiene todo arreglado con el Palmeiras

El goleador Millonario que todavía no renovó su contrato..

Rafael Santos Borré jugará en Palmeiras Luego de tantas idas y vueltas respecto al contrato del delantero, Hernán Castillo informó por TNT Sports que a partir de junio se irá al Verdao, último campeón de la Copa Libertadores de América

River goleó 3-0 a Rosario Central y el primer tanto lo hizo Rafael Santos Borré, el máximo goleador en la era de Marcelo Gallardo como entrenador del Millonario. Sin embargo, cuando terminó el encuentro, el colombiano dialogó con TNT Sports y fue contundente.

"Está avanzada mi continuidad. El club hizo un esfuerzo grande para que muchos lleguen. Creo que vamos a llegar a un acuerdo... No hay un mejor lugar para mí que no sea River. Acá soy feliz, la paso bien y no quiero salir apurado", dijo.

Más allá de esto, según informó el periodista Hernán Castillo de TNT Sports. aseguró que Rafael Santos Borré se irá de River en junio. ¿A dónde? Al Palmeiras de Brasil, último campeón de la Copa Libertadores de América. El detalle importante es que primero renovaría su vínculo para no irse en condición de libre. Además, tiene todo arreglado de palabra con el Verdao, que será su próximo destino.

De esta manera, el Millonario se quedaría con Matías Suárez, Federico Girotti, Lucas Beltrán y Agustín Fontana como delanteros. Habrá que ver si en ese mismo mercado de mitad de año, el club de Núñez decide incorporar algún delantero más a sus filas.

Por último, vale la pena destacar que Borré no jugaría toda la Copa Libertadores 2021, ya que no lo logran convencer de que se quede hasta el final previsto en diciembre.

Fuente: TNT Sports