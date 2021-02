Dolor millonario: Ponzio se retira del fútbol

En las últimas horas el mundo del fútbol se conmocionó con la confirmación del mediocampista de River Leonardo Ponzio. El jugador indicó que este podría ser su último año como profesional.

Ponzio es uno de los mayores ídolos del plantel dirigido por Gallardo. Por lo que para la hincha es dolorosa la noticia de su final. Sobre esto Leonardo manifestó “Vamos a ver en junio cómo estamos, cómo seguimos. Desde acá a lo que me quede, que puede ser junio o diciembre, no creo que pase mas allá de diciembre. Disfruté muchísimo y pienso que todo tiene un final aunque no se sabe cuándo. Creo que este será mi último año como futbolista”.

El referente del equipo asumió que esta tratando de asimilar todo. También especificó que cuando cuelgue los botines se quiere aburrir un poco y luego buscar un lugar donde se sienta útil, en lo posible en River.

Luego, en la entrevista con Radio la Red dijo que se prepara para el futuro, ya sea en la formación de jugadores o en lo que lo depare. Ante esto señaló "cuando venís a River todo te asombra, todo te sacude y te lleva seis meses o un año adaptarte porque no es lo mismo que en otros lados y la exigencia es el doble. Me gustaría ir por ese lado, por ver jugadores del paladar de este club”.