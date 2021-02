Un futbolista brasileño se pasó de la raya

Ocurrió en el torneo de fútbol de segunda división de Brasil. Emerson Carioca recibió ocho fechas de suspensión por su accionar nudista y trasgredir las normas disciplinarias al desnudarse durante la celebración de un gol, en una actitud que causó sorpresa en el ámbito deportivo del país vecino.

El futbolista de 25 años, que hasta hace poco jugaba para el Sampaio Correa, metió el gol de la victoria en un encuentro contra el Maricá. Hasta ahí todo transcurría en los andariveles tradicionales de un encuentro de fútbol, pero las celebraciones fueron sorpresivas, yendo más allá de los convencional.

Emerson Carioca se desnudó para burlarse del equipo rival durante el festejo de su gol, en un infrecuente hecho en la historia del fútbol. El futbolista se quitó la camiseta antes de bajar sus pantalones cortos y mostrar sus genitales a los jugadores contrarios, una acción particular que desencadenó una pelea entre los dos equipos de Brasil.

Ante este hecho poco afortunado, un panel disciplinario que investigó el comportamiento del jugador estableció que sus acciones violaban la "disciplina o ética deportiva".y el tribunal le impuso una dura suspensión de ocho partidos. Mientras que su nuevo equipo, Portuguesa do Rio, apeló el veredicto con la intención de que le reduzcan la sanción disciplinaria al nudista jugador de fútbol por una infracción que, en rigor, cometió mientras jugaba para otra institución.

Después del partido, Emerson Carioca intentó justificarse en una entrevista y dijo que había reaccionado así al abuso sufrido por parte de los jugadores del Maricá y el cuerpo técnico, quienes, según él, lo habían insultado repetidamente. "La gente de Maricá me ha estado calumniando durante los últimos tres partidos que he jugado contra ellos. Me han llamado cerdo, alcohólico y mono gordo. Estaba molesto por lo que pasó", subrayo el futbolista. El futbolista del torneo de Brasil admitió luego que se había excedido con sus celebraciones y se disculpó con sus hinchas y compañeros de equipo.

Fuente: O Globo