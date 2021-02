Un River que vende lo que puede y no incorpora refuerzos

Santiago Sosa jugará en el equipo del Gringo Heinze en La Mayor League Soccer de Estados Unidos mientras que Gonzalo Montiel seguirá en River hasta diciembre de 2022. "Ya me despedí de todos. Fueron sensaciones raras, pero me toca partir hacia un nuevo destino y espero que sea lo mejor para mí", fueron las palabras que expresó Santiago Sosa al retirarse del predio de River en Ezeiza para confirmar su traspaso al Atlanta United de Estados Unidos.

El juvenil de 21 años firmará un contrato por cuatro años con el equipo que dirige técnicamente el argentino Gabriel Heinze y su salida le deja a la tesorería del Millonario una suma de seis millones de dólares limpios, además del 30 por ciento del pase que todavía seguirá perteneciendo al club que lo formó.

"Me costó mucho despedirme y tomar la decisión de no estar más acá e ir a otro lado. Eso me pone un poco triste, pero es lo mejor para mí", manifestó en TyC Sports el mediocampista que debutó en agosto de 2018 ante Racing por la Copa Libertadores.

Sosa habló sobre Gallardo, el técnico que lo acompañó en sus primeros pasos como jugador profesional y potenció sus cualidades futbolísticas: "Le agradecí a Marcelo por todo lo vivido estos años, fueron momentos super lindos. Me deseó mucha suerte en este nuevo desafío para mí y le estoy agradecido".

Al explicar la manera en la que se definió su salida, el ahora ex River declaró: "Se dio todo muy rápido, no me dio tiempo de prepararme mentalmente". En tanto, mencionó el recuerdo que quedará de él en el club: "Acá se queda un hincha, una buena persona. Para mí lo más importante es que se me recuerde como tal y eso es lo que le queda a toda la gente".

Por otro lado, Santiago Sosa también se refirió a su próximo entrenador, el "Gingo" Heinze, que llegó al Atlanta United en los últimos meses: "No hablé con Gabriel todavía. Por lo que sé y me dijeron, es muy exigente, pero eso está bueno porque va a sacar algo más de mí como lo hizo Marcelo y eso me pone contento".

El oriundo de Mercedes disputó 21 partidos en Primera División, de los cuales 11 jugó como titular, y ahora realizará la pretemporada desde el 22 de febrero con su nuevo equipo, que ya cuenta con los argentinos Franco Escobar, Eric Remedi, Moreno, Franco Ibarra, Fernando Meza y Lisandro López.

En otro orden y tras las fallidas negociaciones con el Lyon de Francia y el Villareal de España, Gonzalo Ariel Montiel extendió su vínculo con River en las oficinas del Monumental hasta diciembre de 2022. De esta manera la institución Millonaria se aseguró al lateral derecho por un año y medio.

