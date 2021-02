Gallardo rompió el silencio y habló uno por uno de todos los refuerzos

El River Plate de Gallardo siempre se ha caracterizado por su gran hermetismo. Son muy pocas las veces que sale a la luz una de sus formaciones horas antes de un partido o que se filtra un refuerzo antes de firmar. Sin embargo el técnico decidió cambiar su forma de proceder y durante una nueva conferencia de prensa habló detalladamente de cada negociación que hay en curso.

Lejos de lo esperado Marcelo Gallardo habló de todos los futbolistas que la dirigencia esta buscando para sumar a su plantel profesional. El primero de ellos es el ex Platense, Agustín Palavecino, el 10 que se encontraba en Deportivo Cali ya esta prácticamente cerrado y restan detalles para verlo entrenando con la banda en el pecho.

"Palavecino esta a punto de llegar, esta todo acordado, faltan detalles. He hablado con él y estamos a punto de concretar", expresó el "Muñeco". En un segundo orden se refirió a una de las figuras de los últimos años del club de Núñez, Jonatan Maidana. Hace tiempo que el experimentado central ya tiene el pase en su poder, por lo que se presumía como un fichaje sencillo. Si bien hubo sondeos de Estudiantes y Vélez, el ex Boca Juniors eligió retornar al conjunto millonario.

"A Jonatan o reconozco como un símbolo de este proceso. Es uno de los jugadores a los que no le puedo decir que no. Me ha dado muchísimo. Se lo que me da y que si viene va a competir y va a hacer competir a los demás. Quiere terminar con nosotros y yo me quiero encargar de que eso suceda", dijo el DT.

El tercer futbolista al que se refirió fue a Héctor David Martínez, otro central que surgió de River pero que se fue a Defensa y Justicia para buscar rodaje. El jugador tuvo un gran rendimiento y el "Halcón" terminó adquiriendo el 50% de su ficha, mientras que la institución presidida por Rodolfo D´onofrio se quedó con el otro 50% restante. Ahora el objetivo es conseguir el 100% del pase.

"El otro con el que hablé fue con Héctor Martínez. Tiene intenciones de venir. Hay acuerdo entre los dos clubes. La situación se resolverá en estos días", manifestó Marcelo. Finalmente "Napoleón" tiró una bomba que nadie esperaba que dijera públicamente. Se refirió al posible retorno de Driussi.

"Hace un mes que vengo hablando con Driussi. Nos encantaría tenerlo. Él esta haciendo muchísimo esfuerzo para que eso suceda. Dependemos de que el Zenit termine de definirlo. No podemos confirmarlo. No esta cerrado", sentenció el director técnico.