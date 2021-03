Pernía se tomó revancha y ganó la primera del año

Leonel Pernía comenzó de la mejor manera la temporada luego que se le escapara el título en la pasada justo en la última jornada. El tandilense ganó la primera fecha del Súper TC2000 en Buenos Aires. El piloto de Renault tuvo una rápida revancha tras la Carrera Clasificatoria del sábado y ganó la primera final de la temporada 2021 de la Súper TC2000, que se celebró en el autódromo "Juan y Oscar Gálvez" porteño.

El "Tanito" se descargó de lo ocurrido ayer cuando el bonaerense Matías Rossi (Toyota) -poseedor del título-, le había arrebatado el triunfo, y en el circuito 8 se adelantó por 2.278 segundos al piloto de Del Viso. El que completó el podio fue el mendocino Julián Santero (Toyota), que repitió la posición de la citada Carrera Clasificatoria

"Tuvimos revancha en la largada y salió bien, largar de parado es muy diferente a hacerlo en movimiento y quedó demostrado. Me entregaron un gran auto que pude aprovechar con el nuevo sistema "Push to Pass" , sostuvo

."Felicito a Pernía por el triunfo, lamento a nivel categoría que no haya salido la carrera que se esperaba con el Push to Pass, por eso decía que había que analizarlo un poco más. No pude correrlo a Pernía, estaba atento a tirar en todo momento, pero me hizo diferencias y no tuve nunca cerca de él", analizó Rossi, que no puso excusas.

Esta temporada, la principal novedad del Súper TC 2000 fue la implementación del novedoso "Push to Pass", "un sistema que le otorga potencia adicional al impulsor, por un lapso de tiempo determinado mediante un cambio en el mapeo del motor.

En este caso, el extra será de 40HP", según explicó oficialmente la categoría en su web oficial. "Tal como se utiliza en distintas divisionales del automovilismo mundial, este dispositivo está limitado por el número de accionamientos y también por el período en el cual está inhibida su utilización", completó. La categoría volverá a presentarse el próximo fin de semana en el mismo autódromo porteño, aunque con el circuito número 9 como marco.