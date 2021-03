Bilardo preguntó por Maradona: 'Veo muchas banderas de Diego ¿Qué pasa?'

La situación de Bilardo es algo que despierta el interés de la mayoría de futboleros de Argentina. Cuando revelaron que su familia decidió no avisarle de la muerte de Maradona, muchos se llenaron de tristeza. Sin embargo el hermano del "doctor" reveló que en un momento le preguntó sobre el "pelusa" cuando estaba viendo un partido por la TV.

Jorge Bilardo, hermano del DT campeón del mundo con la Selección Argentina, contó como vive actualmente Carlos Salvador. Actualmente el ex técnico se dedica a ver una serie colombiana de Netflix con la que reconocieron que esta muy enganchado. Además sigue viendo partidos de fútbol, lo que provocó que le surgiera un llamativo cuestionamiento.

En varios encuentro se dio cuenta que había una gran cantidad de banderas que hacían referencia a Diego Armando Maradona. Cabe destacar que su círculo íntimo decidió no avisarle de la muerte de la leyenda del fútbol, como así tampoco de la del "Tata" Brown y la de Alejandro Sabella.

"Los partidos los ve. La otra vez me dijo 'che, veo muchas banderas de Diego, ¿Qué pasa?'. Yo le dije 'viste cómo es la gente... a este le ponen bandera en todos lados'", explicó Jorge quien explicó que prefieren que no sepan para no amargarlo. Además de esto mencionó que su hermano esta en permanente contacto con el mundo del fútbol.

El "Narigón" recibe llamadas telefónicas de algunos campeones del Mundial de México 86', como Nery Pumpido, Burruchaga o el "Cabezón" Ruggeri. Además también se comunica con gente de Sevilla y personalidades de Colombia. Sin dudas hasta el último día de su existencia, su vida estará marcada por este deporte.