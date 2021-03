Los nuevos campeones del ciclismo libre y master

Si bien es cierto se trata de una carrera como todas las anteriores y no una suma de puntos por rendimiento, los campeones no se discuten y aparecen en las carreras clave. No fue un excepción lo sucedido esta tarde en el autódromo San Juan Villicum con la prueba abierta a todos los ciclistas no federados.

En la competencia más numerosa y dónde se reparten oportunidades nombres muy conocidos nuevamente hizo de la suyas el corredor jachallero David Brenta que se quedó con el título en 2 horas 22 minutos y 20 segundos para llegar a la meta luego de 100 kilómetros de recorrido. El promedio del ganador fue de 42 , 959 kph . El subcampeón fue Alejandro Sánchez y tercero en el podio Angel Oropel. Luego finalizaron Rodrigo Illanes y otro jachallero Maximiliano Cortéz.

En la carrera de los 85 kilómetros, para mayores de 40 años, denominada Master B, sucedió algo poco frecuente salvo el caso de los hermanos Tivani en el ciclismo federado. Los Gaillez se quedaron con los mejores lugares. Maximiliano obtuvo el campeonato, acompañado por Mauricio, radicado en Córdoba , con una notable actuación. Los hijos de Juan Carlos, recordado ciclista de otro tiempo, obtuvieron un doblete increíble. El tercer lugar fue para Amador Fernando Giménez , con Darío Ramírez y Ariel Valdéz como laderos. Fueron 2 horas, 3 minutos y 55 segundos de esfuerzo viajando a un promedio de 40,730 kph.

Entre los Master C, mayores de 50 años, apareció en todo su esplendor el empleado de comercio, radicado en Albardón, Claudio Yunes para acallar todas las voces. Seguido por Daniel Fernández , Fernando Olivier y Guillermo Pereyra para conformar el cuarteto de consagrados. Fueron 65 kilómetros de recorrido en 1 hora 37 minutos y 50 segundos, a un promedio de 40, 170 kph.

En la categoría "juventud acumulada", la división D, mayores de 60 años, el título quedó en poder del pocitano Horacio Castro en los 65 kilómetros aplanados en 1 hora 40 minutos y 12 segundos a un promedio de 39, 220 kph.

Fuente: Emabalaje