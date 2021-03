Della Motta se muestra expectante para la tercera en San Nicolás

Fin de semana de Turismo Carretera en el Autódromo de San Nicolás, por la 3ª fecha del TC, donde el piloto que representa a San Juan, Facundo Della Motta, con el Torino #27 del Candela Competición, buscará reafirmar la levantada experimentada en la fecha pasada en el Autódromo de Buenos Aires, saliendo a pista mañana sábado con entrenamientos y clasificación.

La punta del ovillo apareció en la fecha pasada y tanto el piloto como el equipo esperan confirmar el cambio positivo para este fin de semana: “Muy entusiasmado con los resultados parciales obtenidos en Buenos Aires en la fecha pasada. Creemos junto al equipo, haber encontrado la falla en el auto que nos tenía a mal traer desde que ese auto se puso en pista, con lo cual este fin de semana se comprobará si esa tendencia cambió o lo de Buenos Aires fue una casualidad” comentó Facundo ratificando a esta tercera fecha como un laboratorio de pruebas que confirmará el acierto o echará por tierra los cambios en la fecha pasada.

La pieza en cuestión se denomina ackerman, que es el elemento que une la barra de dirección con el portamaza. Esta pieza, en el auto de Facundo, tenía una sola guía, cuando en realidad debería tener dos y aparentemente con la fuerza de inercia del auto, provocaba que las ruedas delanteras se movieran y cambiaba la alineación y esto generaba una inestabilidad en el auto y aquí la frase del sanjuanino que aseguraba “no lo puedo llevar, ni meterlo en las curvas”.

Otra mejora importante fue bajar el peso del auto en 10 kilos, cambiando algunas chapas que por reparaciones sucesivas, aumentaron su peso. Desde este sábado los entrenamientos para el sanjuanino lo tendrán en el Grupo B a las 11:18 hs y a las 12:57 hs, ambas tandas se podrán seguir en vivo por DeporTV. La clasificación comenzará a las 15:50 hs y se podrá ver en vivo a través de la TV Pública. Serán 8 minutos para clasificar y el sanjuanino integra el tercer cuarto.

“Esperamos tener un muy buen entrenamiento el día sábado para tener la mejor clasificación posible que me permita transitar un domingo en los puestos de adelante y por supuesto ver la bandera a cuadros, que en la última fecha no la pude ver. Como siempre Agradecer al Gobierno de San Juan, y a cada una de las empresas que me permiten disfrutar de esta gran categoría, como Multibandas, Lumiere, ERCO, FraLuz y Rio Uruguay Seguros” sentenció finalmente el sanjuanino, que estuvo en Bragado el viernes pasado trabajando en las mejoras del Torino para este fin de semana.