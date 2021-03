Resiliencia: se puso al hombro su discapacidad y llegó a lo más alto del paraciclismo

Resiliencia es una palabra que describe perfectamente la historia de Joel Galván. Cuando apenas tenía 2 años de edad le detectaron una rara enfermedad en su pierna izquierda. Esta afección constaba de la formación de tumores benignos en un hueso. Los mismos afectaron a su fémur y provocaron que no se desarrollara de manera adecuada.

De esta manera su pierna derecha continuó creciendo normalmente, mientras que la izquierda no lo hizo de la misma forma. Todo a causa de algo llamado displasia fibrosa. Si bien no existe una cura definitiva sí puede tratarse. A raíz de esta situación el sanjuanino comenzó a utilizar un calzado especial en su pie izquierdo. El mismo tenía una suela más alta para que pudiera caminar sin tantos problemas.

Desde siempre su vida estuvo marcada por el ciclismo. No podía ser de otra manera ya que es hijo del reconocido ex ciclista Darío "El Chaucha" Galván. No obstante durante la primera parte de su adolescencia no le llamó la atención ser protagonista. Sólo lo disfrutaba desde afuera como cualquier otro espectador apasionado.

Sin embargo a los 17 años su cabeza hizo un click y sintió la necesidad de subirse a una bicicleta. "Fue a la edad de 17 años cuando empezó a interesarme de verdad el ciclismo. Me empezó a gustar muchísimo y desde ese día empecé a pedalear", recordó.

En ese momento practicaba sobre una bici de mountain bike, pero al año siguiente su papá le regaló una de ruta. Este cambio iba a marcar de una manera increíble su futuro dentro del deporte. En el año 2014 comenzó a competir en la categoría Máster C. Sin embargo no permaneció ahí por mucho tiempo.

Con el paso de los meses comenzó a analizar a cada ciclista que veía. Prestaba atención no sólo a la forma en que competían, sino en cómo se preparaban para llegar de la mejor manera a una carrera. Si bien su mayor referente es el español Alberto Contador, reconoce que trató de tomar lo mejor de cada colega que conoció.

"Me subí a la bici y empecé a correr en la categoría Master C. Luego fui tomando más forma, fui entrenando mejor y ya empecé a correr en la Elite 2 que es donde estoy corriendo ahora. Me siento muy cómodo y aprendo muchas cosas ahí adentro. Son cosas que me sirven para crecer más", expresó.

El tiempo pasaba y Joel demostraba en cada oportunidad que tenía que había nacido para esta disciplina. Este esfuerzo tuvo su merecido reconocimiento en el 2019, un año que nunca olvidará. En ese momento tuvo la chance de participar en la etapa inclusiva de la Vuelta Internacional a San Juan.

Lejos de contentarse con el hecho de participar de una competición tan importante, el caucetero lo dio todo. Su rendimiento fue tan bueno que logró quedarse con la primera posición de esa carrera. Si el sanjuanino comenzó a hacerse un nombre en el deporte adaptado con ese logro, lo que venía después iba a terminar de confirmarlo.

Una vez que terminó su participación en la Vuelta a San Juan, Galván recibió un llamado que le erizó la piel. Del otro lado del teléfono estaba Martín "Pampa" Ferrari, el DT de la Selección Argentina de Paraciclismo. "El ‘Pampa’ me llamó al otro día de haber participado de la Vuelta a San Juan Inclusiva. Me llamó y me dijo que iba a empezar a formar parte de la Selección. La verdad que no podía ni creerlo porque representar a Argentina y permanecer en la Selección es algo muy grande", rememoró emocionado.

Tanto él como su familia no cabían en si de tanta felicidad. Los esfuerzos estaban dando sus frutos y con una magnitud impensada. No obstante este no sería el único sueño cumplido en ese 2019, ya que justo en ese año se realizaron los Juegos Parapanamericanos en Lima. Al formar parte del combinado nacional, el ciclista pudo viajar a Perú para representar a la bandera celeste y blanca.

Si bien su mejor marca fue un 12° puesto en Pista Persecución Individual, Joel aprovechó más que nada esta experiencia para aprender. Tuvo la posibilidad de codearse con los mejores del continente en esta disciplina, oportunidad que muy pocos tienen. "Mi familia estaba muy contenta al saber el logro que había conseguido. Me dieron y me siguen dando mucho aliento para seguir adelante", remarcó.

A partir de ahí su carrera como profesional sólo fue en ascenso, llegando a cosechar títulos muy importantes. El último lo consiguió el 14 de marzo de este 2021. Se consagró nada más ni nada menos que bicampeón del Ciclismo de Ruta Argentino compitiendo en Chilecito, en la provincia de La Rioja.

"Más que nada creo que esos son mis mayores logros. En el Ciclismo Adaptado el bicampeonato en ruta que vengo teniendo hasta ahora. Además, ser integrante de la Selección Argentina y haber estado en los Juegos Parapanamericanos de Lima en 2019", afirmó orgulloso.

De esta manera el caucetero de 23 años demostró que a pesar de las complicaciones que se presenten en la vida, con esfuerzo y dedicación todo se puede lograr. Su discapacidad quedó en el pasado. Él decidió ponérsela al hombro y dar todo de si para conseguir sus objetivos, haciendo que ni se note esa displasia fibrosa.

Galván seguirá esforzándose, apoyado por el programa de Alto Rendimiento de la Secretaría de Deportes, para conseguir sus dos mayores sueños. Se trata de llegar a formar parte de un torneo mundial y poder participar de una mítica carrera como lo es una Doble Difunta Correa.

"Los sueños que tengo por delante la verdad que son varios. Principalmente estar en un campeonato del mundo representando mi país en cualquier parte del planeta. Después largar en una Doble Difunta Correa. La verdad que ese sería uno de mis más grandes sueños. Largar en una Doble Difunta Correa creo que es lo mejor que le puede pasar a cualquier ciclista", sentenció.