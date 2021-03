En San Nicolás, Della Motta obtuvo su mejor carrera del año

El sanjuanino cerró un buen domingo por la 3ª fecha del Turismo Carretera en el Autódromo de San Nicolás, logrando una buena cosecha de puntos, producto de un 4º puesto en la serie y un 14º lugar en la final, lo que lo traslada del puesto 41º al 27º en el campeonato.

Con el Torino #27 del Candela Competición, Facundo tuvo una gran primera serie, donde largaba 10º y logró finalizar 4º, lo que le posibilitó ubicarse mejor en la grilla de partida de la final. Entre 47 autos, el piloto que representa a San Juan largó 11º, y si bien se vio enredado en algunas acciones de carrera, no forzó excesivamente la pelea de posiciones para no entrar en roces innecesarios, ya que el objetivo de esta fecha, era sumar puntos para el campeonato y lo logró, con el puesto 14º en la final, más los cosechados en la serie, se fue de San Nicolás con 24,5 puntos más para su haber en el campeonato.

“Muy contento con el resultado de hoy. Puesto 14º después de mucho tiempo y haber logrado el objetivo me pone muy contento y me entusiasma para lo que viene. Creo que el trabajo del equipo se empieza a notar y si bien falta por mejorar, creo que la situación cambió mucho este año” comentó el sanjuanino que cumple en esta fecha con otro gran objetivo trazado por equipo y piloto, que era ratificar que las mejoras al auto logradas en la fecha pasada en Buenos Aires, no fueron una casualidad.

En tanto, la carrera fue ganada por el campeón, Mariano Werner (Ford), escoltado por Agustín Canapino (Chevrolet) y Jonatán Castellano (Dodge). “En Buenos Aires fuimos competitivos y acá en San Nicolás confirmamos con este puesto 14º en la final, en una carrera entretenida y enredada, pero vimos la bandera a cuadros que era el objetivo principal” sentenció Facundo conforme con lo logrado este fin de semana, ya que confirma la buena senda que lleva junto al candela Competición

Por último, el piloto sanjuanino agradeció a cada una de las empresas que lo acompañan, al igual que apoyo del público que siempre le brinda el mejor ánimo. Cabe destacar que Facundo buscará seguir sumando puntos en la próxima fecha del 17 y 18 de Abril en Concepción del Uruguay – Entre Ríos.