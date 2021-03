Al Pato Fillol no le gusta nada la actitud de Armani

Franco Armani se ganó la titularidad en el arco de River desde su llegada y parece tener su lugar asegurado por un largo rato. Al menos, viene de renovar su contrato hasta diciembre de 2023.

Sin embargo, el dueño de ese puesto durante años y entrenador de arqueros con suficiente experiencia, Ubaldo Matildo Fillol le salió con los tapones en punta cuando fue consultado por la imagen de Armani y sorprendió al sacar a la luz que no tienen una buena relación.

"De Armani prefiero no hablar. El año pasado le mandé mensajes y no me los contestó nunca. Me sorprendió y me molestó porque yo no tengo nada contra él. Que disfrute su momento, pero yo de él prefiero no decir nada", disparó el "Pato".

Y explicó: "Sólo le escribí para pedirle una camiseta y poder sortearla en una entidad benéfica pero no recibí respuesta a varios mensajes que le envié. Eso me dolió, no me lo esperaba. En mi vida no hay espacio para el rencor. Por eso no tendría problemas en hablar con él".

Y agregó: "Ya me había pasado una vuelta con Carrizo, hace 10 años. Encima no sé los motivos. Yo no tengo absolutamente nada contra Armani. Me he encontrado en una cena que hace la Fundación River, después de haber ganado todo. Estaba el Beto Alonso, Amadeo, yo y a 20 metros estaba todo el plantel de River.

En un momento viene el fotógrafo y me dice, 'Pato, te quiero hacer una foto con Armani'. Le dije 'si no tengo problema, que venga, que venga'. Y me dice, 'no digas nada, pero no quiere venir él'. 'Vamos, no hay ningún problema', le dije, me levanté y fui yo. Cuando me vio, todo bien. Y bueno, ahora todo esto".

Claramente dolido, contó de qué se trataba el mensaje no contestado: "Yo acá en San Miguel del Monte ayudo mucho, al hospital, en lo que puedo, a mucha gente. Entonces como él es un ídolo y la gente lo quiere mucho, dije 'lo voy a llamar a Franco para ver si me puede dar una camiseta, que me la firme y hacemos una rifa'. En ese momento era para la filial de River. Estábamos acá con la filial de River acá en Monte. Era para eso nomás, porque lo quiere mucho la gente. Pero no pudo ser".

Fuente: TNT Sports