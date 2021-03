Fanáticos de Maradona convocaron a una marcha para pedir justicia por su muerte

Un grupo de fanáticos de Maradona convocó a través de redes sociales a marchar para pedir justicia por su muerte. Esta reacción por parte de los amantes del Diez se dio como reacción a los audios del entorno del ex futbolista, que se conocieron recientemente, por el diario Infobae.

En los mensajes de audio de Whatsapp, del entorno de Diego durante sus últimos días con vida, se escuchó claramente al abogado Matías Morla, Maxi Pomargo, cuñado del letrado, Nicolás Taffarel, kinesiólogo de Maradona, y cuñado de Víctor Stinfale, y el asistente del “10”, Charly Ibáñez. Los personajes que acompañaron al ex capitán de la Selección Argentina contaban 'Hay plata para todos. Por favor, pará, que no se lo lleven ellas a su casa. Fundamental. Que mínimo sea el miércoles o el viernes para que pueda conseguir la casa. No pasa por eso, pasa que Gianinna no se lo lleve. Te tenés que encargar de eso. Si se va a lo de Gianinna, lo perdemos'

Tras hacerse públicos los audios, los fanáticos estallaron de furia por el destrato y la desidia recibida por el ídolo. Esto desencadenó en una autoconvocatoria por parte de grupos maradoneanos para marchar al Obelisco pidiendo “Justicia por Diego”. La misma tendría fecha el 10 de marzo a las 18 horas.

“No murió, lo mataron”, “La condena será social”, “Juicio y castigo a los culpable”, son algunas de las frases que expresan en el poster de la convocatoria.