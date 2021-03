Mendoza le cae bien a Juan Pablo Dotti que ganó en La Paz

Juan Pablo Dotti, cuatro veces ganador de la Vuelta de Mendoza, salió de pobre hoy en el cuarto parcial de la "más argentina de las Vueltas".El pedalero del SEP San Juan se quedó con el recorrido que terminó unió la localidad de La Dormida y final en La Paz.

La victoria no incidió en la general ya que Dotti y Rosas, a priori dos grandes candidatos se ubican a más de 6 minutos en la general que no es irremontable si se toma en cuenta que todavía falta la media y la alta montaña.

El "gaucho de Bolívar"dijo al final del parcial "Ya se me habia escapado en la etapa de San Rafael, que quería enganchar la fuga y no la pudimos neutralizar. Bueno, hoy me tiré en el sprint porque venía muy confiado. La verdad que el equipo habia trabajado muchísimo y nos merecíamos ganar una etapa. Aunque venimos por más, pero creo para coronar un poco el gran trabajo que se ha venido haciendo durante esta etapa", explicó Dotti.

Dotti se quedó con el parcial con un tiempo de 3h 20´30″ en un embalaje masivo tomando en cuenta que el líder Nicolás Naranjo, que pinchó en plena faena. finalmente pudo terminar con el pelotón mayoritario. . La segunda ubicación en la etapa fue para Laureano Rosas (Puertas de Cuyo) y en tercer lugar arribó Víctor Arroyo con el mismo tiempos del vencedor. En este grupo llegaron los mejores de la general que lidera Nicolás Naranjo (Agrupación Virgen de Fátima)

CLASIFICACION CUARTA ETAPA

1. Juan Pablo Dotti 3h 20 min 30 seg

2. Laureano Rosas

3. Víctor Arroyo

4. Sergio Fredes

5. Alejandro Durán

6. Marcos León Rodríguez

7. Mauricio Quiroga

8. Nicolás Naranjo

9. Héctor Lucero

10. Leonardo Cobarrubia.

General

1º) Nicolás NARANJO, AVF 14h 21min 39 seg

2º) Leonardo COBARRUBIA SEP San Juan a 19 seg

3º) Pablo BRUN (Transporte Puertas de Cuyo ) a 29 seg

4º) Diego GALVÁN Sub 23 a a 2min :05 seg

5º) Rubén RAMOS, Municipal de Pocito a 3 min :28s

Fuente: Xavier Videla . ACM