"Manu" Urcera pescó en río revuelto y ganó en Buenos Aires

Juan Manuel Urcera ganó con un Chevrolet una carrera vibrante en Buenos Aires en la segunda fecha del Turismo Carretera . La carrera se realizóp en el autódromo “Hermanos Gálvez”, donde hubo presencia de público. La carrera se definió por un toque entre Agustín Canapino (Chevrolet) y Mariano Werner (Ford) cuando peleaban por la punta. El sanjuanino Facundo Della Motta cuando viajaba en el puesto 15 de la final rompió la caja en la tercera vuelta.

Completaron el podio Juan Martín Trucco (Dodge) y Juan Pablo Gianini (Ford). Urcera se llevó una victoria beneficiado por un toque triple entre los punteros Agustín Canapino (Chevrolet), Mariano Werner (Ford) y Gastón Mazzacane (Chevrolet).

Sinceridad del ganador

“La verdad es que no estaba para ganar, pero se dio y la disfruto mucho. A veces ocurren este tipo de carreras donde la lógica va para un lado y la realidad para el otro. Sinceramente no tenía la posibilidad de superar a los que venían adelante, de hecho llegué a la Horquilla más despegado. Quizás eso me ayudó a poder esquivarlos”, contó "Manu", que había conseguido su anterior éxito en el TC en este mismo escenario el 15 de noviembre del 2020.

El rionegrino saltó, a 6 giros del final, del cuarto al primero puesto en apenas unos metros y se llevó su cuarto éxito en el Turismo Carretera y el segundo consecutivo en el “Gálvez”. La competencia fue de las más vibrantes de los últimos tiempos.

El último piloto en conseguir un doblete en Buenos Aires había sido Emanuel Moriatis (Ford) en 2009. Urcera afrontó la segunda carrera con su propia escudería dirigida técnicamente por Walter Alifraco, con la ingeniería de Luciano Monti, Brian Kissling y la motorización de Iván Bondaruk. Largó quinto la Final y, a priori, no tenía la performance como para ir a pelear por la punta.

El toque entre Werner y Canapino ocurrió a metros de cerrar la vuelta 13° cuando entraron juntos a la Horquilla en plena lucha por el primer puesto, pero las ruedas de los autos se tocaron (los comisario deportivos interpretaron la maniobra como una circunstancia de carrera). El campeón quedó cruzado a un costado de la pista y recibió un golpe de Marcelo Agrelo (Torino), que derivó en el posterior abandono. Mientras que Canapino quedó tercero, pero a la postre perdió el puesto con Juan Pablo Gianini (Ford).y finalmente llegó cuarto manteniendo la cima del torneo.

Por su parte, Mazzacane que venía tercero antes del toque, en ese incidente se topó con Canapino y, producto del toque, aparentemente rompió un elemento de la dirección que lo hizo pasar de largo en el circuito.

La próxima fecha de Turismo Carretera será el 27 y 28 de marzo en el autódromo de San Nicolás.

Final – TC – 2ª fecha –

1º URCERA, J. M. Ch 43m30s544

2º TRUCCO, J. M. D 0s982

3º GIANINI, J. P. F 6s392

4º CANAPINO, A. Ch 6s864

5º PERNÍA, L. T 7s119

6º LAMBIRIS, M. F 7s261

7º LANDA, M. T 7s521

8º MANGONI, S. Ch 9s772

9º LEDESMA, Ch. Ch 10s385

10º PONCE DE LEÓN, G. F 11s065

Fuente: Revista Todo TC