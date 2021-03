Russo quiere que Boca repunte contra Vélez y confirmó a Tevez de titular

Miguel Ángel Russo quiere que su equipo vuelva al triunfo contra Vélez y por eso ya confirmó en el equipo a Tevez. El ídolo Xeneize que lleva la 10 en la espalada, volverá a jugar y en el once inicial frente a Vélez. Cabe recordar, que el jugador estuvo de licencia por la muerte de su padre.

El partido se jugará desde las 21:30 horas en el Estadio Almafitani por la cuarta fecha de la Copa Liga Profesional. El técnico del equipo de la Ribera meterá mano al once por necesidad de juego y dos lesiones. En el caso del levante futbolístico, la razón es que en las tres primeras fechas del torneo doméstico no mostró un buen rendimiento. El 9 será 'Carlitos' y Zarate volverá al banco tras no poder marcar.

En tanto, que los cambios obligados por lesión que meterá Russo serán los ingresos de Lisandro López por Carlos Izquierdoz y el de Gonzalo Maroni por Eduardo ‘Toto’ Salvio, quien sufrió la rotura de ligamentos cruzados de la rodilla izquierda

Por todo esto, el once con el que Boca intentará levantar cabeza frente a Vélez será: Esteban Andrada; Nicolás Capaldo, López, Carlos Zambrano, Frank Fabra; Maroni, Jorman Campuzano, Cristian Medina, Sebastián Villa; Edwin Cardona y Carlos Tevez.