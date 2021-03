Tras la polémica del rugby local, la palabra del presidente de la confederación

Tras las polémicas imágenes que salieron a la luz con la presencia de público sin protocolo en la primera fecha que jugó el rugby sanjuanino en la provincia, el presidente de la confederación volvió a recordar que los espectadores estaban totalmente prohibido. En ese sentido, Juan Sansó aseguró que han “pedido a cada presidente de club un informe y dónde no se respetó el protocolo".

“En realidad está prohibido el público, se permitía una cierta cantidad de personas que iban con cada equipo, que tenían que ver con asistentes y entrenadores. Pero no estaba permitido el público”, agregó.

Además expresó que había un protocolo para cumplir no sólo en el rugby superior, sino también en el rugby infantil que arrancó el día domingo 7 de marzo en todos los clubes de San Juan donde se debía cumplir un cierto protocolo.

“No nos olvidemos que el rugby infantil cuesta mucho porque hay chicos de cinco años que juegan y hay padres que quieren ir a verlos jugar, cada club debería respetar y hacer cumplir con los protocolos”, aseveró Sansó.

En cuanto a las imágenes que se viralizaron, el presidente de la Confederación manifestó que había visto las fotos y que estaba al tanto. “Hoy hemos pasado por correo a cada uno de los presidentes de los clubes que nos envíen un informe de los protocolos y nosotros tenemos a los árbitros que le vamos a pedir los informes correspondientes para ver qué es lo que ha fallado y en que club no se respetó el protocolo”, amplió.

Por otro lado el titular de la confederación dijo que no quieren que el rugby sea suspendido tras las polémicas imágenes que salieron a la luz. Cabe destacar que hacían 18 meses no se llevaba a cabo la competencia oficial.

“Queremos ser tajantes, todos tenemos que cumplir y hacer el esfuerzo, no nos tenemos que poner colorados, alguien tiene que hacerse responsable y decir que no. Lo peor que nos podría pasar es que tengamos que dejar de jugar por no respetar los protocolos, cada uno tiene que tomar su responsabilidad”, agregó

Por último comentó que es necesario que se hagan cumplir las medidas. “No debe haber mayor cantidad de gente de la permitida, empezaremos a analizar. Seguramente haya cosas para corregir, no debemos permitir que esto pase nuevamente y si había más gente de la permitida el club les debe llamar la atención. Todos queremos jugar. Los únicos que pueden disputar el juego son los que pueden jugar”, concluyó.