Della Motta buscará repetir otro buen resultado en Entre Ríos

Este fin de semana se correrá el cuarto capítulo de la temporada 2021 del Turismo Carretera y la categoría más importante del país dejará los autódromos de la provincia de Buenos Aires para llegar a Entre Ríos y disputar su 4ª fecha en Concepción del Uruguay. Facundo Della Motta comenzará este sábado la actividad en pista, ingresando al autódromo entrerriano con la firme convicción de que será un buen fin de semana.

El sanjuanino llega a esta fecha con mucho optimismo, ya que comprobó en la carrera pasada el muy buen rendimiento de su Torino, que logró finalizar en el puesto 14º, y con ese envión anímico, llega a Entre Ríos sumando además algunas mejoras al auto atendido por el Candela Competición “Con mucho entusiasmo, ya que vengo del mejor resultado del año con un puesto 14º en la fecha pasada en San Nicolás. Se ha trabajado fuerte en el auto respecto a la distribución de pesos, esperemos de resultados y tengamos una pequeña evolución, ya que estoy en el lugar donde creo que hay que estar. Solo falta sumar detalles para ir evolucionando carrera tras carrera” comentó Facundo, ratificando que se está hilando más fino en la puesta a puesta a punto del auto.

En el taller de Bragado, se trabajó en el Torino #27, por lo que el sanjuanino confirmó además: “Hemos reconstruido toda la cola del auto porque me chocaron y me rompieron todo” comentó el ex campeón de la Copa Megane, del Top Race Junior, del TC2000 y del TC Mouras, que se fue de la fecha pasada con daños de consideración, debido a los toques de la final en el Autódromo de San Nicolás.

Integrante del grupo B en entrenamientos, Facundo saldrá a pista a las 10:48 hs en la primera tanda de 15 minutos y 12:22 hs en la segunda de 30 minutos. Luego se viene la clasificación, y como integrante del 3º tercio, cerrarán las tandas desde las 16:29 hs y buscará su mejor vuelta solo con un tiempo de 8 minutos, ya que a las 16:37 hs habrá terminado la actividad sabatina.

“Esperamos que esta carrera sea un poco mejor que la de San Nicolás. Seguir por este camino de aprendizaje junto al Candela Competición, para llegar a fin de año estando cerca de los 10. Como siempre Agradecer al Gobierno de San Juan, y a cada una de las empresas que me permiten disfrutar de esta gran categoría” sentenció finalmente el sanjuanino, que buscará meterse nuevamente entre los mejores para seguir sumando puntos importantes en el campeonato.