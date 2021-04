Lucas Torreira: el jugador uruguayo a que quiere jugar en Boca

En los últimos días se conoció una noticia que movilizó todo el fútbol argentino. Lucas Torreira, jugador uruguayo de 25 años, habitué de las convocatorias de la Selección de Uruguay. Expresó públicamente su deseo de vestir los colores de Boca Juniors. Si bien la contratación del mediocampista se le haría muy difícil al Xeneize, debido a que su opción de compra es de 20 millones de euros, no se trata de un rumor, sino de una realidad. El joven quiere jugar en la Bombonera.

Actualmente, el charrúa está a préstamo en el equipo que hace años dirige el Cholo Simeone, el Atlético de Madrid. Su opción de compra es de 20 millones de euros y su pase pertenece al Arsenal.

El mediocampista quiere que Boca haga un esfuerzo por adquirirlo, ya sea por un préstamo o la compra de su pase. El préstamo al equipo español vence el 30 de junio, y a partid de esa fecha, tiene dos años más de contrato con el conjunto inglés. El punto positivo para el joven, es que al Consejo de Fútbol le agrada la idea de hacerse con los servicios del jugador.

El propio Torreira reconoció que la única alternativa sería un préstamo. “Ojalá que los equipos puedan encontrar una solución, porque me lo merezco”, declaró a ESPN tras haberle pedido a su representante que intente sacarlo de Europa a raíz de la reciente muerte de su madre por coronavirus.

“Todo depende de Arsenal y cómo se comuniquen entre los clubes a ver si llegan a un acuerdo”, deslizó. Además, agregó: “Mi decisión no pasa en absoluto por el dinero, esto está más que claro. Si quisiera ganar plata me quedaría allá, donde tengo muchas ofertas y opciones no me van a faltar”.