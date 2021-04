Estrategia y juventud: Boca debutó con una victoria en la altura

Boca arrancó una nueva participación en la Copa Libertadores con el pie derecho. En la altura de La Paz, el Xeneize de Russo y los pibes del medio, derrotaron por 1 a 0 a The Strongerst con un gol de Sebastián Villa a los 7 minutos, por el encuentro inaugural de ambos equipos en el Grupo C.

El club de la Rivera obtuvo una importante e histórica victoria en el Estadio Hernando Siles, ya que en ese escenario no ganaba hacía 51 años. Si bien el once inicial, no estuvo conformado por los habituales titulares, el mediocampo con juveniles de las inferiores, como en el encuentro contra Atlético Tucumán, fue ágil e inteligente para mover la pelota y desgastar a los bolivianos.

Con las importantes faltas de Tevez, quien fue preservado por el técnico, Fabra, quien continúa suspendido y una lista grande de contagiados de Covid 19, Boca ganó con altura en Bolivia. Este buen primer paso de los de Russo los hizo quedar punteros del grupo, con Barcelona de Ecuador, que le ganó por 2 a 0 a Santos. Buen triunfo del Xeneize a 3.600 metros de altura.