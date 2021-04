Barcelona se lo dio vuelta al Villarreal y le pisa los talones al Atlético Madrid

El equipo Culé que en la cancha comanda Lionel Messi obtuvo este domingo un triunfo muy importante. Pensando en quedarse con la Liga de España, Barcelona le ganó a Villareal en condición de visitante con goles del francés Antoine Griezmann y, con un partido menos, actualmente comparte el segundo puesto con su eterno rival Real Madrid.

El trámite del partido no le fue fácil a los conducidos por Koeman, ya que, a los 26 minutos del primer tiempo, abrió el marcador Samuel Chukweze. Sin embargo, los Culé no bajaron los brazos y a los 28 y 35, el campeón del mundo y ex Atlético Madrid, lo dio vuelta con dos gritos, poniendo las cosas 2 a 1 y sellando el resultado final.

En el segundo tiempo el Submarino Amarillo se quedó con diez hombres tras la expulsión de Manu Trigueros a los 64 minutos. Con este resultado, Barcelona llegó a los 71 puntos, igualando la línea de los dirigidos por Zidane, pero con un partido menos, y a dos puntos del líder Atlético Madrid, en la lucha por quedarse con la Liga Española.