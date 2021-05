River se copa: confirmaron que se presentarán, a pesar del diezmado plantel

En River hay varias dudas, pero una sola certeza obligada. Tras mantener una reunión esta tarde, la dirigencia decidió que se presentarán a jugar el partido frente a Independiente Santa Fe, el cual está programado para el próximo miércoles a las 21 horas en el Monumental. A pesar de la ola de contagios, Gallardo intentará armar un once para el encuentro contra los colombianos por la quinta fecha del grupo D.

De no presentarse, la Conmebol podría descalificar al equipo de la banda o sacarle puntos. Por eso la decisión obligada de enfrentar el compromiso copero. Para colmo, dentro de los once con los que podría contar el técnico, los nombres del arquero amateur Leonardo Díaz y Enzo Pérez. En el primer caso, el problema sería que el juvenil no está inscripto en la lista de buena fe de la competición, por el lado del experimentado, podría ser baja por estar entre algodones, tras salir lesionado en el Superclásico.

A los 15 jugadores contagiados, que alteraron el orden del plantel, se les sumaron 5 más este lunes, tras testeos en la jornada. El encargado de armar el rompecabezas, será Gallardo, que no la tendrá fácil. Por tal motivo, los que saltarían al Monumental el miércoles serían: Leonardo Diaz (a confirmar); Jonathan Maidana, Tomás Lecanda, Héctor Martínez; Milton Casco, Enzo Pérez (entre algodones), Fabrizio Angileri; Jorge Carrascal, José Paradela, Julián Alvarez; Agustín Fontana. Estos nombres se le sumará, en caso de estar en condiciones, Felipe Peña Biafore.

En tanto, los nuevos infectados son Leonardo Ponzio, Gonzalo Montiel, Alex Vigo, Lucas Beltrán (titulares el domingo en La Bombonera) y Flabián Londoño Bedoya. A estos hay que agregarles los quince iniciales: Franco Armani, Enrique Bologna, Germán Lux, Franco Petroli, Robert Rojas, Paulo Díaz, Nicolás De la Cruz, Agustín Palavecino, Bruno Zuculini, Benjamín Rollheiser, Santiago Simón, Tomás Castro Ponce, Rafael Santos Borré, Matías Suárez y Federico Girotti.

Según medios nacionales, River intentaría lograr una habilitación para que Díaz pueda sumarse a la lista, aunque sea por única vez. Cabe recordar, que Conmebol les permitió a los clubes participantes de Las Copas Libertadores y Sudamericana, anotar 50 jugadores por la situación sanitaria, previniendo este tipo de situaciones. Sin embargo, Gallardo eligió prescindir de esa posibilidad.

Hasta el momento, el Millonario no realizó presentación alguna para la habilitación del joven arquero. Sí, hoy hubo una reunión entre las máximas autoridades del club y la decisión que tomaron es que se presentarán a jugar con Independiente Santa Fe.