¿Quiénes son los sanjuaninos que fueron convocados a la selección de vóley?

La selección Argentina masculina de Voleibol sigue entrenando y en su última semana de preparación previa al debut en la VNL ,el entrenador Marcelo Méndez, dio a conocer la lista de 18 jugadores que integran la nómina final de seleccionados. Para orgullo local, 4 de ellos son sanjuaninos.

Cabe decir que la Volleybal Nations League (VNL)comenzará a disputarse desde el 28 de este mes. Los jóvenes sanjuaninos son Matías Sánchez en función de armador, los opuestos Bruno Lima y Federico Pereyra y el punta receptor Nicolás Lazo.

El resto de los confirmados por entrenador argentino son los armadores Luciano De Cecco y Nicolás Uriarte, el opuesto Luciano Palonsky, los centrales Sebastián Solé, Pablo Crer, el ex UPCN Martín Ramos y Agustín Loser y los punta receptores Facundo Conte, Cristian Poglajen, Jan Martínez, Ezequiel Palacios y Nicolás Méndez. A ellos se suman los líberos Santiago Danani y Franco Massimino.

La selección continuará entrenando esta semana en Buenos Aires, para luego viajar a Rimini en Italia, y prepararse para el debut del 28 de Mayo frente a Brasil.

Fixture de Argentina en la VNL



28 de Mayo – 16 hs ARG – Argentina vs Brasil

29 de Mayo – 14:30hs – Argentina vs Canadá

30 de Mayo – 11 hs – Argentina vs Estados Unidos



3 de Junio – 5 hs – Argentina vs Alemania

4 de Junio – 5 hs – Argentina vs Eslovenia

5 de Junio – 5 hs – Argentina vs Holanda

9 de Junio – 14:30 hs – Argentina vs Italia

10 de Junio – 10 hs – Argentina vs Australia

11 de Junio – 8 hs – Argentina vs Japón

15 de Junio – 10 hs – Argentina vs Bulgaria

16 de Junio – 5 hs – Argentina vs Rusia

17 de Junio – 5 hs – Argentina vs Serbia

21 de Junio – 14:30 hs – Argentina vs Polonia

22 de Junio – 13 hs – Argentina vs Francia

23 de Junio – 11 hs – Argentina vs Irán