Copa de la Liga en San Juan: ¿Habrá fotos con los jugadores en el hotel?

Este miércoles quedó confirmado que la definición de la Copa de la Liga Profesional que se disputará en el Bicentenario tendrá a las semifinales el lunes 31 con Boca-Racing a las 15 e Independiente- Colón a las 19 horas. Además de la final el viernes 4 a las 19 horas en el mismo escenario. La duda de los hinchas sanjuaninos es si podrán acercarse al hotel para poder sacarse una foto con los protagonistas, los jugadores.

En conversación con Compacto 13, el jefe de Asesores de la Secretaria de Deportes confirmó que el protocolo para los tres partidos dispondrá celosas burbujas sanitarias. Por tal motivo, los simpatizantes locales no podrán acercarse al hotel donde estarán concentrados los planteles. La idea, según señaló Alberto Naveda, es que tanto jugadores como la gente no tengan contacto, priorizando en todo momento la salud.

‘Los protocolos serán estrictos apostamos a que la ciudadanía entienda que no puede haber gente en hoteles. Los jugadores estarán en burbuja y no podrán salir de la misma, esto se planificó cuando San Juan fue elegida sede’, manifestó el funcionario. Además, el ex Boca señaló que, como sucedió en la anterior final de la Copa de la Liga también disputada en suelo sanjuanino, a las personas autorizadas para ingresar al estadio se las hisopara un día antes.

Consultado sobre la latente posibilidad de que el Bicentenario sea una de las sedes de Copa América, Naveda eligió ser cauto, asegurando que por hasta la fecha no tienen nada confirmado. Para que San Juan reciba al certamen continental de selecciones, falta todavía la decisión final de la Conmebol, puesto que la provincia cuenta con el favor y simpatía del presidente de la AFA, Claudio ‘Chiqui’ Tapia.

Por otro lado, el funcionario de la cartera de deportes aclaró que las caminatas siguen siendo las únicas actividades habilitadas bajo el ala del confinamiento estricto. Tales salidas deben realizarse individualmente y cercanas al domicilio.

Con el fin del confinamiento en el horizonte próximo, y la confirmación de Gattoni, en exclusiva en Compacto 13, de la vuelta de la actividad económica para el lunes 31, Naveda fue consultado sobre aperturas de actividades deportivas, más allá de las caminatas. El funcionario señaló que la prioridad del gobierno local es la salud, y que están sujetos a lo que disponga el Comité Covid.