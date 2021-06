‘Acá están, estos son’: se oficializó la lista para la Copa América

La Copa América Brasil 2021 está más que confirmada y la mayoría de las selecciones ya habían oficializado sus listas. La AFA estaba tardándose en hacerlo, pero pasadas las 20:30 oficializó los 28 elegidos por Scaloni, y con la confirmación de dos grandes sorpresas en la nómina. Dos jugadores del riñón del técnico, habitué del ciclo que no estarán presentes.

Juan Foyth y Lucas Ocampos son las dos grandes ausencias de la lista, si se entiende que venían siendo convocados siempre, e incluso con mucha titularidad. En el caso del defensor, el técnico lo utiliza como lateral derecho y no en su posición original, la de central. El ex Estudiantes de La Plata viene de levantar la Europa League con el Villarreal, por lo que su presente no debería ser un motivo para no estar.

Por la parte del ex River que jugó el Nacional, Ocampos es utilizado por el DT de la albiceleste como tercer delantero acompañando a Messi y Lautaro Martínez. De regular presente en el Sevilla, pero uno de los que debutó en la era Scaloni, no se entiende porque no está entre los 28.

El seleccionador nacional decidió llevar a cuatro arqueros, incluyendo en este grupo a Armani, a pesar de que este jueves volvió a dar positivo de Covid 19.El hombre de River es el arquero que más minutos suma en el ciclo y para Scaloni será importante recuperarlo para la competición. Los otros tres tienen buen presente en sus clubes. ‘Dibu’ Martínez, Musso y Marchesin.

Selección Argentina: los que están confirmados para la Copa América

Arqueros

Franco Armani

Emiliano Martínez

Agustín Marchesín

Juan Musso

Defensores

Gonzalo Montiel

Nahuel Molina Lucero

Cristian Romero

Nicolás Otamendi

Lucas Martínez Quarta

Germán Pezzella

Lisandro Martínez

Nicolás Tagliafico

Mediocampistas

Marcos Acuña

Rodrigo De Paul

Leandro Paredes

Giovani Lo Celso

Exequiel Palacios

Guido Rodríguez

Nicolás Domínguez

Alejandro Gómez

Delanteros

Lionel Messi

Lautaro Martínez

Nicolás González

Sergio Agüero

Ángel Correa

Ángel Di María

Joaquín Correa

Lucas Alario

Los que se quedaron afuera

Juan Foyth

José Luis Palomino

Emiliano Buendia

Lucas Ocampos