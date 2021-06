Viví el mejor debate de la Copa América con 'Hablemos sin jugar'

Este domingo comienza la Copa América en un contexto muy particular, pues la pandemia del Covid 19 y la situación social no permitieron que el torneo continental pueda desarrollarse conjuntamente en Argentina y Colombia, como estaba programado. Por ello CONMEBOL trasladó el torneo hacia Brasil y la pantalla de Canal 13 propone desde este lunes un formato de programa prometedor para la televisión sanjuanina, ‘Hablemos sin jugar’.

Los dirigidos por Lionel Scaloni intentaran hacer un papel digno en tierras brasileñas y poder lograr después de muchos años un nuevo título para la albiceleste. En ese sentido, la pantalla de Canal 13 contará con una nueva opción que se sumará a la habitual programación. Se trata de ‘Hablemos sin jugar’, un espacio donde los sanjuaninos van a poder encontrarse con toda la información, las novedades y un espacio de debate que no se había visto en la pantalla local de la provincia.

Este debate no solo contará con la opinión de los pibes de la redacción que saltan a la pantalla de Canal 13, sino que también escuchará a los televidentes que sienten la camiseta argentina. “Sabemos que el fútbol es uno de los deportes que más nos mueve y apasiona. Por eso se nos ocurrió este formato de programa con un debate bien acalorado que también cuente con la participación del público”, aseguró Luis Córdoba, quien será uno de los conductores del programa.

Este formato prometedor que acompañará a los sanjuaninos durante la Copa América contará con la conducción de Luis Córdoba junto a Angel Gabriel Ligorria, además Fabián Ramírez y Rodrigo Nacif (quien desembarca en Canal 13) complementaran la información de la Copa como invitados. En cuanto a la producción, la misma estará encabezada por Alejandro Sánchez, Santiago Pacheco, Lucas Figueroa y Martín Gómez.

Al ser consultados sobre la diferencia que tendrá ‘Hablemos sin jugar’ a otros programas deportivos, Luis Córdoba expresó que buscarán mostrar una propuesta atractiva para la pantalla. “Vamos a poner las opiniones y los sentimientos arriba de la mesa que seguramente no van a ser las mismas de mis demás compañeros y los televidentes”, agregó.

Asimismo comentó Angel Ligorria, otro de los conductores: “En los últimos años me molestó mucho el periodismo que le tira centros a los protagonistas. ¿Por qué no podemos criticar a Messi? Ojo, no quiero menospreciar a uno de los mejores jugadores del mundo, pero no creo que esté mal cuestionar su rendimiento con la Selección Argentina y estoy seguro que muchos televidentes deben pensar de manera similar”. Al mismo tiempo afirmó que por eso se propusieron abrirle el micrófono a todos por igual, es decir, público, protagonistas del deporte local y nacional.

El debut será a partir de este lunes en la previa del primer encuentro que jugará la Selección Argentina frente a Chile. ‘Hablemos sin jugar’ llegará para acompañar las tardes de Canal 13 de 17 a 18 hs. De lunes a viernes por canal 30.1 de TDA, en You Tube 30 SJ en vivo. Además de contar con la difusión de todas las novedades del canal en sus redes sociales y www.canal13sanjuan.com