Sentida despedida de Chica para Ganci: "Siempre estarás en mi corazón"

La mañana de este miércoles causó un gran dolor en el ambiente del deporte y educativo, por la repentina muerte del profesor y funcionario Carlos Ganci. El docente era muy querido en el ámbito y a muchos le causó sorpresa y profunda tristeza su repentina partida. Entre ellos se encuentra el secretario de Deportes de San juan, Jorge Chica, quien le dedicó sentidas palabras en redes sociales.

"Me llevaste de la mano en el patio del colegio. Me enseñaste a hacer mi primera vertical. Me cubrías para que pudiera entrenar en la octava de San Martín", comenzó Chica, refiriéndose a Ganci. El profesor era reconocido por su ardua labor en la Secretaría de Deporte y muy querido en las escuelas donde trabajó, como el Colegio Luján y el Don Bosco.

En el mismo mensaje, el secretario de Deportes manifestó que "esa risa contagiosa, esas ganas de escribir la historia en cada uno de tus compañeros, ¡y así lo hiciste! Ya nada será igual pero tendremos que seguir redoblando las fuerzas, aunque tu partida nos desanime y nos deje un vacío que nadie puede llenar".Ganci fue el impulsor de los Juegos Intercolegiales en San Juan y supo trabajar también en los Juegos Evita.

"Amigo, hermano, compañero, hasta que Dios decida volver a reencontrarnos. Siempre estarás en mi corazón marcado a fuego ¡Hasta pronto querido Carlitos!" se despidió Chica en el sentido mensaje que le dedicó a Ganci. Por el momento la hipótesis que se maneja es que el docente sufrió una descompensación en su lugar de trabajo y al estar solo no pudo ser socorrido.