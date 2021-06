La Selección para enfrentar a Uruguay: un regreso pedido y dos dudas

Cuando la Selección Argentina enfrente el viernes a las 21 a Uruguay en Brasilia, Scaloni podrá contar con un regreso que es esperado por el hincha y parte de la prensa. Ojo, también hay dos dudas en el armado del once inicial. Una por bajo rendimiento y la otra por una merma desde lo físico.

Cristian ‘Cuti’ Romero, que desde el martes en la noche viene entrenando a la par de sus compañeros, está listo para formar junto a Otamendi la dupla central de la Albiceleste. El defensor del Atalanta, suplantaría a Martínez Quarta por rendimiento y, en el caso del ex Belgrano, porque en los únicos dos encuentros que disputó lo hizo muy bien y maravilló el ojo crítico de parte de la prensa y la gente.

Por el lado de las dudas, el técnico rosarino no se decide si el lateral izquierdo lo seguirá ocupando Tagliafico o si le da la chance al también tan pedido, Acuña. El mediocampista ex Racing parece tener una leve ventaja, aunque hasta no estar el once inicial confirmado, nadie puede certificar nada. También por el andarivel izquierdo, pero entre el medio campo y la delantera, está la duda para otro de los puestos. Para el DT, la cuestión pasa si arriesga a Nicolás González en este clásico rioplatense o opta por el jugador del Paris, Ángel Di María. Sucede que el ex Argentinos Juniors viene mermado de lo físico y el partido contra Paraguay en la próxima fecha también es importante, así como su aporte tanto en el ataque como en la recuperación y presión en el medio.

En fin, de no mediar ningún conveniente, y con el hisopado negativo de todo el plantel, el once que jugará por la segunda fecha del Grupo A de la Copa América, será: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña o Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Nicolás González o Ángel DI María.