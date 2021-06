¡Todo listo para el clásico!: Scaloni cambió la mitad de la defensa

Finalmente, Scaloni develó el misterio. ¡Habemus equipo para enfrentar a Uruguay! El técnico realiza cuatro modificaciones respecto a los once que empataron en el debut con Chile por la Copa América. Ingresan Molina Lucero, ‘Cuti’ Romero, Acuña, en la defensa, y Rodríguez en el centro del campo. La delantera tal, será la misma que el anterior encuentro.

En el Estadio Mane Garrincha de Brasilia, a las 21 Argentina-Uruguay reeditarán el clásico rioplatense y la ‘Albiceleste’ necesita del triunfo para no tambalear en el certamen continental. El DT confirmó que el lateral derecho con presente en el Udinese entre por Montiel. El defensor ex Boca y Central es seguido por el cuerpo técnico desde hace tiempo, con gran consideración por su labor en el Calcio, por lo que no es sorpresa que Scaloni requiera de sus servicios frente a un partido importante para el combinado nacional.

Cristian ‘Cuti’ Romero hace su debut en la Copa América luego de recuperarse de una lesión que sufrió en el partido contra Colombia por Eliminatorias. El central parece haberse ganado no solo el corazón del hincha, sino la consideración del cuerpo técnico. El que sale por mal rendimiento es Martínez Quarta. El otro cambio en la defensa es la salida de Tagliafico por el Acuña. El ex independiente sale porque no convenció en el debut, y viene con un bajón en las últimas presentaciones de la Selección. Por su parte, el ‘Huevo’ aparece por el despliegue tanto para defender, como para dar una mano en la marca del medio y llevar peligro al área rival, ya sea con centros punzantes, como con ingresos en diagonales rupturistas.

La última de las modificaciones respecto al debut con Chile, es la salida de Paredes, para que ingrese Rodríguez en el centro del campo. El cinco de la era Scaloni está mermado desde lo físico y por eso el hombre del Betis lo hará frente a la Celeste. En ataque, se quedó González, mientras que Di María y Agüero por el momento deberán esperar su chance en el banco. Messi y Lautaro los fijos en la delantera. Para el nueve del Inter hay otra oportunidad, veremos si la aprovecha, potencial y olfato goleador no le faltan.

Pasando en limpio, los once que eligió Scaloni para enfrentar a Uruguay son: Emiliano Martínez; Nahuel Molina Lucero, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Guido Rodríguez, Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Nicolás González.